Promotora de la residencia de estudiantes recurre el fallo del TSJM que protege todo el recinto de las Damas Apostólicas

La promotora del proyecto de residencia de estudiantes, propietaria de la finca del Paseo de la Habana donde se encuentra el convento de las Damas Apostólicas, ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que amplía la protección del Noviciado a los jardines de los sectores este y norte de la parcela.

Así lo expone en un escrito registrado el 28 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, donde solicita la anulación de esta sentencia al entender que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha incurrido en un "claro exceso de jurisdicción" al "saltar de un concepto jurídico indeterminado, Bien de Interés Patrimonial, a otro, conjunto histórico en los Bienes de Interés Cultural, y sustituir el criterio basado en la discrecionalidad técnica de la Administración de una manera flagrante".

El alto tribunal madrileño estableció que la parte este y norte del Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús debía estar incluido en la declaración de Bien de Interés Patrimonial (BIP) por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se sumaba a la parte sur y oeste del jardín, que ya estaban contempladas en esta categoría.

La promotora que compró la finca en 2016, Global Alchiba, estipula que la sentencia del TSJM es "contraria a derecho" al vulnerar la discrecionalidad técnica de la administración para determinar qué elementos deben ser protegidos.

Argumenta que para definir si un bien debe ser o no protegido se deben valorar conceptos jurídicos que surgen del conocimiento cualificado de la materia (histórica, paisajística, artística, arquitectónica, entre otros) y sostiene que la ley establece que corresponde a la administración valorar estos conceptos mediante su conocimiento técnico cualificado.

En este sentido, rememora que la Comunidad de Madrid decidió no proteger los jardines situados en las zonas norte y este de la parcela por cuanto quedó probado mediante los informes técnicos solicitados por la Administración que los jardines "no son parte consustancial e inseparable del edificio, carecen de especial significación histórica o artística y no pueden considerarse jardín histórico por no cumplir los requisitos exigidos por la ley".

El recurso también plantea que los Tribunales sólo pueden corregir esta valoración técnica cuando incurra en arbitrariedad, error manifiesto o falta de motivación y que este no es el caso de la parcela de las Damas Apostólicas, como a su juicio la propia sentencia reconoce.

"No ha quedado acreditado en el procedimiento que el jardín o las huertas que rodean el Noviciado y la Iglesia tengan un valor intrínseco, ni desde el punto de vista de la fauna allí presente, ni desde el punto de vista de su vegetación", apunta la promotora para deslizar que el TSJM se "habría extralimitado" en el ejercicio de su función revisora de la actuación administrativa, ya que la sentencia "reemplaza" el criterio técnico de la Administración al apoyarse "solamente en informes aportados por la Asociación de Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa", que defendían extender la protección a los jardines situados en las zonas norte y este de la parcela.

MEZCLA DE CONCEPTOS

En segundo lugar, cree que la sentencia "mezcla" los conceptos de Bien de Interés Patrimonial, que es el que afecta al Noviciado, con el de Bien de Interés Cultural.

Al margen de las razones jurídicas que argumentan el recurso ante el Tribunal Supremo, desde Global Alchiba se reitera en un comunicado que la sentencia "crea inseguridad jurídica" para cualquiera que compre una parcela en Madrid porque la denominada "rememoranza histórica de un estilo de vida" anterior podría sentar precedente y aplicarse de forma discrecional a cualquier solar.

"De hecho, si finalmente se ejecuta dicha sentencia, y aplicando los mismos argumentos utilizados por la sentencia, los pisos construidos en los años 70 sobre la parte norte de la parcela, segregada por la Calle Jerez, que originalmente constituían jardines y huertas del Noviciado, deberían ser igualmente protegidos y derribados con el fin de restaurar las huertas que permitan rememorar el estilo de vida pasado", argumenta.

Por ello, mantiene que no se debería "impedir que el Ayuntamiento continúe con la modificación del Plan General Urbano que está desarrollando en la actualidad y que permite la edificabilidad en el terreno.

Finalmente, recuerda que la intención de la sociedad "siempre ha sido la de construir una residencia de estudiantes que dotara de 850 camas a la ciudad de Madrid preservando el entorno" y que cuando adquirió la finca en el año 2016 el Noviciado de las Damas Apostólicas llevaba ya más de seis años fuera de uso, con lo que registraba un "deterioro evidente".