El PSOE-M abre campaña y pide que "el que pueda votar, que vote": "Una marea roja dirá a la ola ultra adiós muy buenas"

Imagen de recurso del secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en un acto de campaña del PSOE de cara al 29N - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha abierto este jueves la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha advertido de que "una marea roja dirá a la ola ultra adiós muy buenas", para lo que ha pedido que "el que pueda votar, que vote", transformando el "El que pueda hacer, que haga" del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP).

La federación madrileña ha elegido el Centro Cultural Antonio Machado para dar el pistoletazo de salida a la campaña con su secretario general y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; y la secretaria general de Juventudes Socialistas de España y 'número 8' de la lista socialista al Congreso por Madrid, Aránzazu Figueroa.

Óscar López ha comenzado su intervención afirmando que el PSOE ganará en Madrid y ha planteado que en los colegios electorales habrá dos papeletas para "frenar que suban las pensiones" y retroceder "en la reforma laboral" que son PP y Vox, pero solo una para defenderlos y "la paz en el mundo": "la del PSOE de Pedro Sánchez".

Ha contrastado, asimismo, la posibilidad de tener como vicepresidente al líder de Vox, Santiago Abascal, frente al actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, frente a Pedro Sánchez.

"Ellos tienen a Milei y nosotros tenemos a Lula", ha arengado en referencia a la participación en un mítin con Sánchez del presidente de Brasil y ganador de las elecciones presidenciales hace unas semanas.

Ha augurado, además, que si pierde la derecha el 29 de noviembre pasarán por "negar el resultado" y luego el PP irá a Génova a decir "Alberto, gracias por los servicios prestados". "Ayuso va a quitar a Feijóo en diciembre, lo sabéis todos", ha lanzado para añadir que él no se medirá a la actual presidenta regional porque en mayo estará ya en la política nacional.

"(La elección) Ahora no va de recortes, de diferencia de vivienda o no. Va de si vuelven al Gobierno personas que no tienen convencimientos democráticos", ha rematado Óscar López. Por ello, ha arengado a los congregados citando al exentrenador del Atlético de Madrid y exseleccionador español Luis Aragonés: "Ganar, ganar y volver a ganar".

DENTRO DEL "ENVOLTORIO" DE LA DERECHA VA "LA ULTRADERECHA"

Por su parte, Bolaños ha advertido de que esta no es "una campaña más" porque lo que se elige no es entre un "partido democrático europeo y otro", sino que en el "envoltorio" de la derecha va "la ultraderecha".

"El envoltorio puede ser muy bonito. Muchos medios de comunicación nos van a decir que el envoltorio tiene mucha purpurina y el lacito es bien precioso. Pero dentro van machistas, retrógrados, negacionistas, nostálgicos del franquismo, defensores del genocidio", ha cargado Félix Bolaños.

Considera que España es un país "solidario y avanzado" que no va a querer que los consejos de con ministros a partir del 29 de noviembre estén "plagados de personas que no merecen vivir en la España de 2026 porque son "son racistas, porque son machistas, porque son retrógrados...".

Asimismo, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras anunciar que tendrá un papel "importante" en el PP de Madrid el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, procesado por presuntos delitos de acoso laboral y sexual.

"Esto demuestra cuál es el respeto que tiene la derecha en nuestro país por las mujeres. Que es ninguno. Todos los avances que han tenido las mujeres en democracia, todos. La ley del aborto, a ley de igualdad, la ley de violencia de género, la ley de paridad.... todos del PSOE", ha reivindicado.

Es por ello que ha planteado las elecciones como una dicotomía entre "la motosierra y la agenda de recortes masiva" de PP y Vox o "Estado del Bienestar, servicios públicos, reforzamiento de políticas públicas en materia de vivienda, de pensiones, de salario, de igualdad".

Por ello ha apelado a los moderados, de centro y "sensatos" que es crítico con medidas del Gobierno y les ha garantizado que el PSOE "no odia" y que es el único partido para que España "mire al futuro y no retroceda 50 años". "Una gran marea roja dirá a la ola ultra adiós muy buenas", ha rematado.

VOTAR "CON PASIÓN" PARA "NO RETROCEDER"

Por su parte, Aránzazu Figueroa ha incidido en que "todo lo que se ha conseguido en este país" ha sido por la "lucha de los trabajadores" y ha cargado contra aquellos que desde la derecha han "insultado" a los sindicatos.

"¿Sabéis quiénes son los únicos jetas y los únicos comegambas? Los que se aprovechan de los derechos que los demás conquistan luchando. Ellos son los verdaderos jetas", ha espetado.

Figueroa se ha dirigido a su generación para decirles que hay "un futuro posible" y un "horizonte de esperanza" pero que solo llegará si se movilizan masivamente para revalidar "el Gobierno de progreso". "El PSOE es el partido más fuerte que existe en este país (...) El PSOE es ese partido que nunca se rinde, que siempre mira al frente porque lo hacen sus militantes", ha lanzado para reclamar que acudan a las urnas a votar "con pasión" y "no retroceder al pasado".

MAROTO APELA AL "AGUA BENDITA" DE LA LLUVIA

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha afirmado que el "agua bendita" que cayó este miércoles sobre los manifestantes que salieron a defender "salarios dignos" y vivienda en la huelga general hará que "esas personas vayan a votar al PSOE".

"Ese voto útil que hoy reclamamos y que vamos a estar reclamando durante todo el día", ha insistido la portavoz municipal. Maroto ha cargado contra el PP por "poner en cuestión" la Constitución, el derecho a huelga y a los sindicatos. Al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "más sindicatos y menos ultraderecha, que es lo que necesita" España.

También se ha referido a Maricarmen Abascal, vecina desahuciada de Retiro con 87 años que impulsó las movilizaciones por la vivienda, y ha incidido en la importancia de defender su legado y que "pueda morir en paz".