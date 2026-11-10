PSOE acusa a Almeida de convertir Latina y Carabanchel en "ratoneras" con el corte de A-5 por sus "prisas electorales"

Primer día del corte de la conexión de la A-5 y la M-30 - PSOE MADRID

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de convertir las calles de Latina y Carabanchel en "ratoneras" por el corte de la conexión entre la A-5 y la M-30, que ha comenzado este martes, y ha achacado esta situación a sus "prisas electorales".

"La falta de previsión de Almeida vuelve a colapsar Madrid. Corta la A-5 en plena época de máxima movilidad, convierte las calles de Latina y Carabanchel en ratoneras y condena a miles de vecinos al caos. Sus prisas electorales las pagan los madrileños", ha criticado Maroto a través de la red social 'X'.

La socialista ha acompañado su mensaje de un vídeo grabado en el paseo de Extremadura durante la primera jornada del corte. "Esto se ha convertido en una auténtica ratonera para miles de vecinos y vecinas que hoy no saben a qué hora van a llegar a trabajar, a qué hora van a llegar a su centro de salud o al colegio al que dejar a sus hijos y sus hijas", ha señalado.

En este sentido, Maroto ha insistido en que el corte responde "únicamente a un motivo electoralista" y ha acusado al primer edil de estar "pensando más en las elecciones que en los vecinos y vecinas", al tiempo que ha calificado el plan de movilidad diseñado por el Gobierno municipal de "auténtico caos".

CORTE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE

La conexión entre la A-5 y la M-30 permanecerá cortada al tráfico en ambos sentidos desde este martes y durante 43 días, hasta el 23 de diciembre, para acometer los últimos trabajos del soterramiento de la autovía, que permitirán unir el nuevo túnel con el existente en la M-30 a su paso por la avenida de Portugal.

Durante este periodo se mantendrá la circulación en superficie por el tramo en obras de la A-5, con dos carriles por sentido, aunque quedará interrumpida la conexión directa con los túneles de la M-30.

Precisamente, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, pidió la pasada semana "paciencia" a los conductores ante este corte y advirtió de que los primeros días serían "muy complicados".

"Los primeros días suelen ser muy complicados porque, a pesar del esfuerzo que hacemos por informar, mucha gente desconocerá este corte", reconoció Carabante, quien situó lo peor para la circulación entre los días 10 y 13 de noviembre.

M-40, A-42 Y A-6 COMO PRINCIPALES ALTERNATIVAS

Para tratar de minimizar el impacto, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de movilidad que contempla desvíos alternativos y refuerzos del transporte público.

En el caso del vehículo privado, el Ayuntamiento plantea la M-40 como principal alternativa, con conexiones a través de la A-42, la A-6 y la M-503, así como otras vías como la M-45, la M-50 y la R-5.

Asimismo, propone desvíos por el enlace de Yébenes, la calle Sepúlveda, el paseo de Extremadura y la avenida de Portugal, además de una nueva ordenación del tráfico con cruces semaforizados en los entornos de Batán, Villagarcía y Huerta de Castañeda.