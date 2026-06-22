PSOE acusa a Almeida de convertir Orgullo LGTBIQ+ en "marketing" con banderolas que lo reducen a "elemento decorativo"

Una de las banderolas desplegadas en Madrid con motivo del MADO 2026 - PSOE MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha acusado este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de convertir el Orgullo LGTBIQ+ en una "campaña de marketing" con banderolas que reducen esta celebración reivindicativa a un "elemento decorativo".

"La diversidad LGTBIQ+, queda reducida a un elemento decorativo, borrando a las personas del colectivo y la memoria de quienes lucharon por nuestros derechos", ha afirmado Maroto en declaraciones a Europa Press, en las que apunta que "se pone en el centro la marca" del Ayuntamiento de Madrid y no a las personas que protagonizan esta celebración.

En las banderolas del Ayuntamiento desplegadas por las calles de la capital con motivo de la celebración del MADO Madrid Orgullo 2026, que se celebra del 25 de junio al 5 de julio, se puede observar el lema 'Orgullosamente de Madrid' con escenas teñidas de los colores de la bandera arcoíris que representa al colectivo: Una terraza con una pila de sillas, flores en un balcón o un comercio de caramelos.

La socialista ha asegurado que el Gobierno municipal "sigue sin entender" qué significa "realmente" el Orgullo, "que nació para reivindicar la dignidad de las personas LGTBIQ+, para recordar a quienes abrieron camino y para seguir defendiendo derechos que nunca pueden darse por garantizados".

Por ello, ha señalado que Madrid "debe sentirse orgullosa" de ser una ciudad "diversa" e "inclusiva", y ha defendido que el Orgullo LGTBIQ+ en la capital debe poner "en el centro a las personas y no a la marca".

"Señor Almeida, el Orgullo LGTBIQ+ es la conmemoración de una lucha por la igualdad, la libertad y la dignidad. Por eso resulta tan decepcionante que año tras año el Ayuntamiento siga presentando campañas que parecen olvidar precisamente aquello que le da sentido", ha concluido.