PSOE-M acusa a Ayuso de someter a la universidad pública a una "intolerable asfixia económica"

Archivo - Imagen de recurso del secretario general del PSOE de Madrid, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de someter a la universidad pública a una "intolerable asfixia económica".

"Está abocando a los campus a cerrar archivos, a apagar la calefacción o a plantearse pedir créditos para subsistir", ha lanzado en su intervención en una jornada sobre universidad celebrada por los socialistas en Móstoles esta miércoles, primero de los dos días de paros en este sector.

El secretario general de los socialistas madrileños ha afirmado que "hay centenares de empresas innovadoras españolas que surgen de universidades públicas porque la investigación en España la soportan las universidades públicas, no las privadas, con un fuerte apoyo del Gobierno de España, aún sin tener las competencias".

La jornada ha sido presentada por la secretaria de Universidades del PSOE Madrid, Hilda Jiménez, y la candidata del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, Juana López Pagán. "Cuando obtengamos la confianza de la ciudadanía, Móstoles dejará de ser un municipio que alberga un campus para convertirse en una verdadera ciudad universitaria con inversiones reales y que no necesite pedir créditos para subsistir", ha afirmado.