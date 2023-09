PSOE acusa a Viciana de "ignorancia" sobre educación y de negar la "realidad" de Madrid: "Hay problemas de gestión"

Niega que los datos en Madrid sean positivos y carga contra las becas comedor y los problemas para bajar ratios en 1º de la ESO



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado este miércoles al consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, de "ignorancia" sobre su cartera y de negar la "realidad" de Madrid.

Así lo ha trasladado el portavoz de la formación en Educación, Esteban Álvarez, en un encuentro informativo con medios de comunicación para presentar el documento 'Diagnóstico, análisis y propuestas para la mejora de la educación en la Comunidad de Madrid'.

En el mismo, el portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha reclamado al Ejecutivo regional "ambición" en este campo tras un arranque de curso en el que se han tomado "decisiones no acertadas" como el aumento del precio de los comedores escolares o el uso de espacios como bibliotecas o laboratorios de centros públicos para "cumplir las ratios comprometidas".

Ante ello desde el PSOE han perfilado cinco medidas encaminadas a subsanar las deficiencias del sector en la región, ya que entienden que los indicadores en Madrid no se corresponden con los que debería tener "la comunidad más rica de España".

Así, han señalado un Plan de infraestructuras para "evitar" que en 2023 "siga habiendo niños en barracones o escolarizados en centros donde hay obras", uno de profesorado para que no haya una situación de "mediocridad" en sus condiciones laborales, su iniciativa de 'Coles abiertos' por las tardes con actividades gratuitas, implementar los comedores gratuitos, uno de capacitación profesional y la levar a todos los centros públicos los servicios de enfermería y psicología.

"Hay dos grandes objetivos de la educación. Un objetivo social, dar oportunidades, igualdad y libertad a las familias de poder tener una formación que permita tener un desarrollo profesional y segundo, una parte económica, esta apuesta estratégica por la educación supone riqueza para la Comunidad de Madrid, supone desarrollo económico, creación de empleo de calidad y sueldos altos", ha planteado Lobato.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Por su parte, Esteban ha detallado extensamente la situación en la que se encuentra la política educativa a ojos del PSOE. "No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha lanzado.

Según el socialista los indicadores y resultados "contradicen la visión" del Ejecutivo regional, que lleva una dirección "contraria" a la marcada por los organismos internacionales.

"Los resultados e indicadores de la educación madrileña no se corresponden con el nivel socioeconómico de la Comunidad. Hay un problema de gestión y unos resultados mejorables", ha afirmado. Ejemplo de ello ha señalado la problemática de las becas comedor este verano o que la asignación del profesorado que "no se ha completado" y lleva a centros que "no tienen aún" a sus profesionales.

Asimismo, ha advertido de que "por primera vez" la autonomía superará este año la tasa de abandono educativo temprano nacional, tras "aumentar un 2,5%" desde el año pasado y suponer el "50% de los alumnos que abandonaron" del conjunto de España.

Ha señalado también que la autonomía es la comunidad que menos porcentaje del Producto Interior Bruto dedica a Educación, también por habitante o que cuenta con menos de la mitad de la media nacional en acceso a ciclos de grado medio de Formación Profesional (14% frente a 30% nacional).

Esteban también ha criticado la reducción de ratios en 1º de la ESO comprometida en campaña electoral por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sobre la que ha asegurado que no tenía conocimiento la Consejería de Educación que no pudo "preparar lo centros" para poder acometerla. Ha descrito la situación actual como problemática, ya que se reconvierten espacios para poder cumplirla y ha alertado de que el problema irá a más ya que será exponencial.

"Madrid no merece un Gobierno que ignore los problemas ni a los ciudadanos. Entre todos tenemos que resolverlo. Creo que si lo ignoran, ignoran a los alumnos y a las familias que quieren que sus hijos tengan una cualificación para lograr un trabajo digno", ha concluido.