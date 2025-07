PSOE advierte de que entradas a las piscinas se agotan a veces en minutos, con largas colas al sol y falta de personal

A lo que suman que Peñuelas sigue cerrada

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid María Caso ha advertido de que las entradas a las piscinas municipales se agotan a veces "en minutos", con largas colas de usuarios al sol en los accesos y con una evidente falta de personal en algunos de estos equipamientos.

Unido a que la piscina de Peñuelas, en Arganzuela, sigue cerrada. En un comunicado, Caso ha recordado que Almeida "anunció en el inicio de la temporada de verano que el día 1 de julio estarían abiertas todas las piscinas" pero hoy, 10 de julio, el Grupo Municipal Socialista denuncia que las piscinas de Peñuelas permanecen cerradas.

Este recinto da servicio a más de 290.000 vecinos y vecinas de Arganzuela y de Centro pero "permanece cerrado en plena ola de calor y por segundo año consecutivo generando una desesperación en los vecinos y vecinas". Desde el área de Obras y Equipamientos han trasladado a Europa Press que las obras se recepcionaron y esta cartera las entregó al distrito el 1 de julio.

Caso ha seguido desgranando otros motivos de descontento de la población con las piscinas, por ejemplo, que "cada día se agotan en pocas horas e incluso algunas veces en pocos minutos sus entradas y estas sólo son accesibles a un 1% de la población".

"Además hay piscinas que tienen serias deficiencias, que no tienen sombras, que generan largas colas al sol en el acceso, que no tienen aire en sus taquillas para las trabajadoras, otras que tienen que cerrar en algunas ocasiones alguno de sus vasos por falta de personal y las que no tienen personal de seguridad durante los fines de semana", ha enumerado.

Para la socialista, "un año más la gestión del Ayuntamiento de Madrid en relación a un refugio climático esencial para la mayoría social destaca por el incumplimiento de sus promesas y además por una escasísima oferta de un recurso que sigue siendo inaccesible al 99% de la población". María Caso trasladará esta situación en la comisión de Cultura, Turismo y Deporte del próximo martes.