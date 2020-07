PSOE advierte de que el Gobierno municipal aún no ha demostrado su voluntad de convertir Prado 30 en referente público

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha advertido de que el Gobierno municipal aún no ha demostrado voluntad alguna de convertir el edificio de Prado 30 en un referente público para la ciudad.

Lo hace después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya avanzado este viernes que el edificio antes okupado por La Ingobernable no acogerá finalmente el Museo Judío de la capital porque "no se ha aportado la documentación justificativa".

"Archivamos el procedimiento. No podemos mantener esta decisión. Es un edificio en un entorno privilegiado pero, tal y como anunciamos el proyecto, ahora no será posible porque no se ha podido aportar la documentación", ha manifestado el regidor durante su intervención en los Desayunos Madrid de Europa Press.

Mar Espinar ha declarado a Europa Press que "la buena noticia para Madrid es que el PP no va a hacer lo que quería en Prado 30" pero "la mala es que el Gobierno no ha demostrado aún ninguna voluntad en convertir este edificio en un referente público para la ciudad".

"Es lo que el PSOE y los vecinos de Centro llevamos luchando mucho tiempo y volveremos a esa lucha en la comisión de cultura de este martes. El PP tendrá que hacer lo que nunca ha querido hacer, que es hacernos caso", ha lanzado Espinar. El PSOE ya había registrado una pregunta sobre este asunto el pasado martes.

La edil ha hecho una advertencia al alcalde. "Ojo con las medallas, que se está acostumbrando tanto a colgárselas que hasta se cuelga las que representan el fracaso de sus propias políticas", ha lanzado la socialista.