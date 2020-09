PSOE advierte de que la tarjeta monedero del Ayuntamiento "no está llegando a la gente que lo está pasando mal"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido de que la tarjeta monedero del Ayuntamiento de Madrid "no está llegando a la gente que lo está pasando mal", y ha acusado al Gobierno municipal de "pasividad".

Así lo ha manifestado el concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero, quien ha afirmado que el Ayuntamiento "sigue ignorando el sufrimiento de las familias y de las personas que lo están pasando mal".

Barrero ha visitado un reparto de alimentos de la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, en el barrio de Aluche, acompañado del portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Cepeda.

El concejal socialista ha explicado que la tarjeta monedero no está llegando, entre otras cosas, porque están dando cita a las familias que solicitan la ayuda un mes después, y porque es incompatible con otras ayudas, como la Renta Mínima de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital.

"Las redes vecinales están supliendo la acción de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y necesitan recursos materiales, recursos humanos, incluso recursos económicos para seguir haciendo esta labor, labor a la que no llega en este momento el Ayuntamiento", ha señalado.

Asimismo, ha instado al Ayuntamiento a poner en marcha las mesas de coordinación social y de emergencia social que su grupo ha pedido en "numerosas ocasiones".

"Que actúe inmediatamente porque en Madrid hay un problema de crisis alimentaria y de crisis social, y tiene que actuar cuanto antes", ha recalcado.

Por otro lado, ha señalado que lo que tiene que hacer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es "dedicarse a la ciudad de Madrid" y "recorrer la ciudad de Madrid para saber lo que está pasando".

"Que se deje de hacer oposición al Gobierno nacional y que venga aquí, a los barrios del sur, a ver que lo que está pasando y la situación de crisis alimentaria", ha añadido.

Por su parte, Cepeda ha reconocido la labor de las asociaciones vecinales "donde no llega la política o algunos políticos con sus decisiones".

"La realidad es que hasta que no vienen familias aquí a recoger leche para sus hijos o pañales, prácticamente no tendrían nada", ha agregado, para señalar que es importante preguntarse por qué el Ayuntamiento "no ayuda a este tipo de organizaciones".

Según Cepeda, Almeida "está olvidándose de lo que realmente es su función, que es una función más allá de sus responsabilidades al frente del PP, es una función como alcalde de esta ciudad y se está olvidando completamente de los madrileños".

"Tan sólo en unas semanas se ha empezado a olvidar de los madrileños", ha recalcado Cepeda, en alusión al nombramiento de Almeida como portavoz nacional del PP.

A juicio del diputado regional y senador, "la actitud del PP es absolutamente aberrante en estos días". "Yo creo, sinceramente, lo digo con honestidad, que tienen un proyecto absolutamente agotado tanto en Madrid como en la Comunidad de Madrid", ha apuntado.

"EL PP ESTÁ EN UNA COMPETICIÓN ALOCADA CON VOX"

"Quedan tan sólo unas horas para tener el debate del Estado de la región donde el profesor Gabilondo va a intentar dejar en evidencia que en Madrid el PP tiene un gobierno absolutamente agotado", ha señalado.

A su juicio, tanto la ciudad de Madrid como la Comunidad "tienen unos gobiernos que se han tenido que ir anclando a la extrema derecha para sobrevivir, para subsistir". "Y esto nos esta llevando a situaciones límite, como estamos viendo", ha indicado.

Así, ha asegurado que "los madrileños necesitan un cambio de políticas y, lamentablemente, el PP está en una competición alocada a ver quién es más de derechas, está compitiendo permanente con Vox, a ver quién es la derecha valiente, a ver quién es la derecha cobarde, y en esa competición entre la derecha se olvidan de lo más importante, de los madrileños".

"Los socialistas madrileños estamos dispuestos a demostrar que el Gobierno que gobierna la Comunidad Madrid desde hace un año es un gobierno absolutamente fallido, un gobierno descompuesto, perdido en sus guerras de guerrillas internas y que de la misma forma que sucede en el Ayuntamiento de Madrid, por otras razones que acabo de escribir, lamentablemente el Gobierno de (Isabel) Díaz Ayuso hace aguas por todas partes", ha agregado.

