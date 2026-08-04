PSOE afea que la Comunidad solo publique algunos gastos del viaje de Ayuso a México y "olvide" otros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, ha afeado este martes que la Comunidad de Madrid solo publique en el Portal de Transparencia algunos de los gastos realizados por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a México en mayo y "olvide" otros.

"Hoy la presidenta ha tenido a bien publicar los gastos de la sala de autoridades en el aeropuerto de su viaje a México, 600 euros. Todas las demás casillas se le ha olvidado. Insisto, hay que hacer un trabajo serio, los socialistas estamos a eso. La presidenta está a pegarse la vida padre", ha criticado la portavoz socialista ante los medios de comunicación desde Pelayos de la Presa.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha reprochado que el Gobierno regional "solo declare de sus gastos 623 euros". "Y así todo... Vaya lianta que es", ha expresado a través de sus redes sociales.

Según los datos publicados en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid en lo relativo a gastos protocolarios, dietas y gastos de viaje de la presidenta madrileña en México constan un total de 600 euros.

El documento muestra un gasto total de 402,39 euros en la sala de autoridades de la T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas en el marco de "encuentros empresariales y actos institucionales" celebrados el 11 de mayo tras un vuelo Dallas-Madrid. A ello se suma una partida de 220,89 euros el 2 de mayo, día que realizó su viaje la dirigente regional a México, con el mismo concepto, antes de emprender su viaje al país latinoamericano.

Más Madrid, PSOE y Vox ya cuestionaron en mayo los gastos de la presidenta en su viaje de diez días a México y criticaron la ausencia de "interés público" de su agenda. Sin embargo, el PP defendió el viaje afirmando que se trata del segundo mercado turístico más importante de la región, si bien tuvo que cancelar la segunda parte del mismo por el "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Sobre los gastos acometidos, desde el Gobierno autonómico aseguraron que los viajes institucionales al extranjero los pagan siempre las administraciones correspondientes. "Cualquier viaje internacional que realiza cualquier miembro de cualquier gobierno pues se paga con cargo a los presupuestos correspondientes", señaló el portavoz, Miguel Ángel García Martín.