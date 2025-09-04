PSOE alerta de que el proyecto de urbanización del Bernabéu busca seguir con los parkings pese a su situación judicial

Archivo - Obras en el estadio Santiago Bernabéu, a 25 de octubre de 2023, en Madrid (España). El estadio Santiago Bernabéu, y pretende ser un centro multiusos en el que se jueguen desde partidos de fútbol, hasta conciertos, encuentros de NBA, espectáculos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha alertado de que el proyecto modificado de urbanización para la mejora del entorno del Estadio Santiago Bernabéu, aprobado a finales de julio en Junta de Gobierno, "busca seguir adelante" con las obras de los aparcamientos pese a su situación judicial, que en estos momentos están paralizados.

Así lo ha manifestado este jueves el concejal socialista Antonio Giraldo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha asegurado que "la única finalidad" de esta modificación es "la adaptación de dicha urbanización a los futuros aparcamientos concesionados al Real Madrid que están en ese entorno y que actualmente están paralizados por orden judicial y pendientes de resolución del recurso".

En sus alegaciones, ha pedido aclarar en el expediente "por qué" el Consistorio "está obviando el contenido del auto de paralización en vigor y continúa con la tramitación de actuaciones administrativas que dan por hecho que los aparcamientos van a existir a corto plazo".

"Nos sorprende muchísimo porque parece que dan por hecho que esos aparcamientos van a seguir adelante. ¿Cuál es el sentido de modificar la urbanización a unos aparcamientos que todavía no se sabe si van a poder existir? Porque todavía no se ha resuelto el recurso. Es más, hay una orden de paralización ahora mismo", ha recalcado Giraldo.

El edil socialista ha asegurado que este proyecto es "una clarísima intención" del Gobierno local y del Real Madrid de "seguir adelante con los aparcamientos, pese a su situación judicial" y se ha preguntado si el Ayuntamiento "tiene algún tipo de información privilegiada que le está indicando que esos aparcamientos finalmente se van a poder hacer".

TRANSPARENCIA

Por otro lado, el PSOE ha advertido de que hay una serie de "deficiencias" en el expediente sometido a información pública, como que "no existe" el índice de documentos ni relación de los mismos numerados u ordenados, que no se ha publicado el informe técnico de la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras de 18 de julio de 2025 o que el proyecto de urbanización aprobado originalmente no está en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Respecto a las mediciones del presupuesto, ha señalado que "no se identifican" las modificaciones o que no existe una comparativa de mediciones que permita distinguir que unidades desaparecen y cuales se crean y cuales disminuyen o aumentan.

"En el documento se describe que la modificación consiste en la adaptación del proyecto de urbanización aprobado a las variaciones derivadas de la futura construcción de los aparcamientos Paseo de la Castellana Bernabéu y Padre Damián. Sin embargo, el proyecto modificado en ningún momento menciona la situación judicial en la que se encuentra dicho expediente de concesión, y que podría condicionar totalmente la ejecución de varias fases de este proyecto modificado", añade en su escrito.

INCONGRUENCIAS

Por otra parte, los socialistas han observado que existen "importantes incongruencias" en la documentación sometida a Información Pública, como que "se afirma que se han finalizado las etapas 1 y 2 del proyecto modificado, cuando dichas etapas al día de la fecha no están aprobadas definitivamente" o que se afirma que están "terminadas" el lateral de la Castellana, plaza de Lima, Calle Rafael Salgado, acera Oeste de Padre Damián y asfaltado de Castellana.

"Deben aclararse y corregirse todas están incongruencias, debiendo corresponderse las etapas y sus recepciones tanto con la distribución del proyecto original que ocasionó dichas recepciones y en caso contrario, incluir en la documentación todas las explicaciones y aclaraciones que acrediten el por qué no ha sido así y, a pesar de ello, se han recepcionado y/o finalizado", han reclamado.

En cuanto a la ejecución de las obras del proyecto de modificación, los socialistas han señalado que "se afirma que el plazo previsto de las obras asciende a 44 meses", a pesar de que el programa de la obra "no refleja años concretos, ni plazos concretos".

Además, añaden que los plazos en Castellana y Padre Damián "dependen de la fecha de finalización de la losa de cada uno de los aparcamientos, sin mencionar en ninguno momento la situación judicial de los mismos".

"El plazo de ejecución no debería estar condicionado porque no existe un plazo cierto de ejecución y queda abierto sine die, perjudicando al interés general de los madrileños, que tienen restringido el uso de un espacio público significativo por un tiempo indeterminado. En la hipótesis de que finalmente la sentencia devenga firme y se anule definitivamente la concesión, el cumplimiento de este proyecto modificado sería de contenido imposible, puesto que nunca podrían iniciarse las etapas 3 y 5. La situación administrativa sería resolver el contrato o volver a modificarlo", subrayan.