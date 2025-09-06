El PSOE critica a Almeida por "romper el consenso ciclista" en la capital y reclama carriles bici seguros en Arganzuela

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Emma López, durante una manifestación para exigir carriles bici más seguros en la capital. - PARTIDO SOCIALISTA DE MADRID

López respalda al fiscal general del Estado y reprocha la ausencia de Feijóo en el acto de apertura del año judicial

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Emma López, ha acusado este sábado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "romper el consenso de 20 años en torno a la movilidad ciclista" en la ciudad, y ha exigido la implantación de carriles bici "segregados y seguros" en distritos como Arganzuela.

López ha asistido a una manifestación convocada para exigir una movilidad ciclista más segura, y ha aprovechado la ocasión para subrayar en declaraciones ante los medios de comunicación que "mientras todas las ciudades del mundo se suben a la bicicleta", el alcalde de Madrid "se baja". Así, aunque ha ensalzado el sistema BiciMad, ha incidido en que la capital adolece de una red de carriles bici que permita transitar sin "jugarse la vida".

La portavoz socialista ha recordado que el plan director de movilidad ciclista en Madrid, aprobado durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento, ya ha caducado, por lo que la ciudad requiere de un nuevo plan. "Señor Almeida, ¿quiere usted romper ese consenso de 20 años de movilidad ciclista?", ha cuestionado López.

Por otro lado, aunque profundizando en su crítica a la gestión del alcalde, López ha reprochado a Almeida el que no visite todos los distritos de la capital, pues es un regidor que, dice, "no le gusta ser alcalde, a él le gusta más hacer oposición al Gobierno central" y Madrid necesita a alguien al frente que "se lo tome en serio".

La concejal socialista ha señalado como principales problemas de la capital la vivienda, la limpieza y la desigualdad. Y es que, según López, el mercado inmobiliario de la ciudad está "tensionado y Almeida sigue siendo un negacionista que no quiere aplicar la Ley de Vivienda que permitiría bajar precios"; mientras que la capital "sigue sucia, con millones invertidos que no se traducen en resultados" y los barrios sufren "desigualdades en renta, calidad de vida y esperanza de vida según el código postal en el que se nace".

En relación con las quejas vecinales sobre la falta de carriles bici, limpieza, privatización de servicios y cierre de talleres culturales, López ha catalogado al alcalde como "Chapuzas Almeida" y ha lamentado que "siempre" priorice aplicar un modelo "privatizador y huir de lo público". "Desde el PSOE seguimos reivindicando cultura pública, accesible y con condiciones dignas para todos los barrios", ha dicho.

ESCENARIO NACIONAL: EL FISCAL GENERAL Y MAZÓN

Por otro lado, López ha sido preguntada por su valoración de la apertura del año judicial y la aparición en el acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sobre este asunto, López ha expresado su confianza en la independencia judicial y ha respaldado al fiscal como "una persona honesta, trabajadora y de las más preparadas de este país".

"Confianza en la justicia, toda. Ahora es un tema que está lleno de irregularidades. Ha habido el testimonio de varios periodistas que han tenido que ir ante notario porque muchas veces no se les ha dado ni siquiera la oportunidad en sede judicial de afirmarlo donde ellos dicen que han tenido ese acceso a esa información antes que el fiscal general del Estado. Hay cosas que son difíciles de entender", ha dicho.

El fiscal se encuentra a un paso de ser juzgado en el Supremo por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, en su discurso del viernes reconoció ser "plenamente consciente" de las "singulares circunstancias" de su intervención como consecuencia de su "situación procesal".

Por otro lado, respecto a la ausencia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura del año judicial, López ha reprochado que, en vez de estar en el acto en presencia del Rey Felipe VI, el 'popular' prefiriera "estar sentado junto a personas imputadas", en alusión a la 'número tres' del partido, Ana Millán.

Así las cosas, López ha aprovechado la ocasión para reivindicar una vez más la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la convocatoria de elecciones por su gestión de la dana, de la que en apenas dos meses se cumplirá un año. Además, ha respaldado a la periodista Maribel Villaplana como víctima de comentarios machistas tras su versión de la comida que celebró con Mazón aquél día.