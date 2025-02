PSOE critica el "circo" del PP al llamar a Sánchez a la Asamblea cuando saben que "no tiene por qué acudir"

Más Madrid ve un intento de "desviar el foco" del novio de Ayuso y Vox celebra el llamamiento

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado el "circo de siete pistas" del PP al llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de la Asamblea que trata de aclarar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su mujer, Begoña Gómez.

"No tiene por qué venir, ya hay un informe, además, que insta a que los miembros del Gobierno comparezcan en sus propias sedes y no en sedes regionales. Eso el Partido Popular tiene que saberlo. Y si no lo sabe, pues que aproveche estos ratitos que tienen los que no hace nada para estudiarse un poquito los reglamentos", ha espetado Espinar en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

Era unos minutos antes cuando el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, anunciaba que llamarían a Sánchez a la última sesión de la comisión --19 de febrero-- al entender que la cátedra de su esposa se gestó en el Palacio de la Moncloa. Los 'populares' asumen que no acudirá y Pache ha cargado contra el "titán de la transparencia" que fue "seguramente" el "inductor de las cátedras".

Frente a ello, Espinar ha insistido en que el PP sabe "perfectamente" que los miembros del Gobierno comparecen "en sus parlamentos y no en otros". Ha cuestionando " a qué viene ahora este anuncio" y ha criticado que no se vaya a hablar "de lo que se tiene que habla" como de la financiación de las universidades públicas o la colaboración público-privada en Sanidad. "Lo que hace es crear un escenario favorable para la señora Ayuso, que es todo aquello que no sea hablar de Madrid le viene bien", ha apostillado.

MÁS MADRID VE UN INTENTO DE "DESVIAR EL FOCO"

En el caso de Más Madrid ha respondido a esta citación la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha visitado esta mañana la Asamblea regional. Entiende que es un intento de "desviar el foco de lo realmente importante" que es, a sus ojos, la declaración de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, por presuntos delitos fiscales.

"Querrán estirar más este caso, intentar estirar el chicle todo lo posible, pero creo que a los madrileños y madrileñas nos interesa saber esa relación con el comisionista, con un defraudador fiscal, con un ático que no sabemos quién lo está pagando...", ha trasladado García, quien ha criticado el "trío" que conforman Ayuso, su pareja y los conglomerados de sanidad privada.

Por último, la diputada de Vox en la Asamblea Ana Cuartero ha celebrado que se vaya a citar al presidente a pesar de que no han podido hacerlo ellos, que querían reservar su único llamamiento para el jefe del Ejecutivo central.

"No quiero pensar que estemos solo ante fuegos de artificio", ha lanzado la parlamentaria. Ha recordado que desde su formación pidió un informe que explicara las repercusiones que tendría para Sánchez no acudir a la comisión o mentir en el caso de que sí comparezca.

Ha rematado pidiendo al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, que se elaboren estos informes jurídicos para poder tener un "soporte" a esta comparecencia requerida por el PP.