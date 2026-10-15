El PSOE encuadra la bajada impositiva en la campaña electoral y lamenta que vuelven a beneficiar a quien más tiene

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha encuadrado la bajada impositiva anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la campaña electoral del 29-N y ha lamentado que vuelven a beneficiar a quien más tiene.

Martínez-Almeida ha anunciado que para 2027 se bajará el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al mínimo legal, algo que ocurre "por primera vez en su historia", y que se traduce en una reducción del 50%.

"Nos gustaría seguir bajándolo pero es imposible. Ya no podemos bajarlo más porque la Ley reguladora de Haciendas Locales establece con claridad que el tipo mínimo por el cual no se podrá bajar ya es del 0,4% y, por tanto, el año que viene esto supondrá un ahorro para los madrileños ya consolidado de 245 millones de euros en recibos del IBI en la ciudad de Madrid", ha informado Almeida en rueda de prensa, acompañado por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, tras una Junta de Gobierno en la que se ha aprobado la propuesta de ordenanzas fiscales.

Enma López ha contestado en un comunicado que "este año, como hay campaña electoral, se adelantan los anuncios, con bajadas generalizadas que benefician más a quien más tiene" aunque, en un detalle más profundo, sólo se encuentran con "humo de la publicidad".

"Para un vecino de Orcasitas, esta bajada del IBI supone 7 euros al año, es decir, poco más que una botella de aceite de oliva. Sin embargo, con esos 33 millones de euros el Ayuntamiento podría construir tres escuelas infantiles y dos polideportivos que seguro que mejorarían muchísimo más la vida de los madrileños y de las madrileñas", ha indicado.

López tiene claro que "es el modelo del Partido Popular, bajadas generalizadas que benefician más a quien más tiene". "Estamos hablando de unas bajadas acumuladas desde el año 2019 que suponen unos 2.700 euros en El Plantío y apenas 247 a una vecina de Entrevías. Los primeros se han podido pagar un viaje al Caribe y los segundos poco más que una reparación de una lavadora porque son once veces más", ha comparado.

El PSOE, sin embargo, "apuesta por el IBI Social, una ayuda para que el IBI lo pueda pagar aquellas personas que ahora mismo no pueden sin necesidad de tener que estar haciendo rebajas fiscales a quien ahora mismo no las necesita".

Con respecto a la tasa de residuos, el PSOE ha atacado la "inseguridad jurídica en la que viven sumidos los madrileños y madrileñas que a día de hoy no saben si se les va a devolver o no la tasa del año 2025, que un tribunal ya ha declarado ilegal".