PSOE exige a Almeida un plan de climatización en colegios para que los niños "no se cuezan" al acercarse el verano

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, junto a la edil María Caso - PSOE MADRID/DIEGO VÍTORES

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ponga en marcha un plan de climatización de los centros educativos para hacer frente al calor para evitar que los niños "se cuezan en las aulas" cuando se acerca la época estival.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios coincidiendo con el inicio del curso escolar, una vuelta al colegio que, según ha criticado, comienza "con los mismos problemas con los que terminó el curso pasado".

"Los mismos problemas, pero ninguna de las soluciones: aulas sin climatizar, colegios en obras o con barracones y un Partido Popular más preocupado por confrontar con el Gobierno de España que por ofrecer soluciones", ha resumido.

La portavoz socialista ha subrayado la necesidad de climatizar las aulas, con un cambio climático que "apremia" y un alcalde que, según ha apuntado, "sigue sin atender estas necesidades".

"No es normal que una ciudad como Madrid no tenga este plan, necesario para el confort de tantos niños y niñas que hoy arrancan las clases", ha afirmado.

BECAS PARA AFRONTAR EL GASTO ESCOLAR

Maroto también ha puesto el foco en el desembolso que deben afrontar las familias al comienzo del curso. Según ha indicado, la Comunidad de Madrid es "la más cara" de España en este ámbito, con un gasto de "unos 3.500 euros anuales por niño".

La socialista ha reclamado además una planificación de las infraestructuras educativas que garantice suficientes plazas escolares y centros "a la altura de una ciudad como Madrid".

Por último, ha pedido al Gobierno municipal que se siente con las educadoras infantiles en huelga y ponga en marcha "hoy mismo" una mesa de negociación ante los paros de las trabajadoras de las escuelas infantiles. "No se puede seguir en esta deriva de no atender los problemas de las familias madrileñas, de los niños y niñas y de las educadoras infantiles", ha concluido.