PSOE exige a Comunidad y Ayuntamiento "menos confrontación" con Delegación y más "solucionar problemas" en San Blas

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Enrique Rico ha exigido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento "menos confrontación" con la Delegación del Gobierno y más "solucionar problemas" de los madrileños que residen en San Blas.

Así lo ha trasladado el edil en declaraciones remitidas a la prensa ante la concentración prevista para las 19.30 horas de este jueves convocada por el Movimiento Vecinal de San Blas bajo el lema 'Por un barrio digno, cuidado y respetado. No más drogas y narcopisos. Más seguridad y limpieza. Queremos soluciones'.

Para Rico, los "gravísimos problemas" en este barrio contienen "diversas aristas", en concreto, de seguridad, sanidad, prevención de la salud o servicios sociales, por lo que ve necesario "el sumatorio de esfuerzo, la unidad de acción y la implicación de todas las administraciones" para dar con la solución.

"Nosotros apoyamos sin ninguna duda la mesa tripartita promovida por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Lo hacemos porque defendemos el sumatorio de esfuerzo, la unidad de acción y la implicación de todas las administraciones", ha afirmado.

Sin embargo, añade el socialista, la realidad es que hay una Delegación de Gobierno "que de forma valiente, clara y decidida" está actuando y adoptando medidas mientras que, al otro lado, Comunidad y Ayuntamiento guardan "silencio" o "niegan" problemas que "son claramente de su competencia".

"Por ello pedimos, exigimos a (Isabel Díaz) Ayuso y a (José Luis Martínez) Almeida que menos crispación y menos confrontación con el Gobierno y más solucionar los problemas de los madrileños", ha zanjado.