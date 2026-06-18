PSOE y Más Madrid censuran "xenofobia" y "exclusión" con abono y Ayuso afea sus contradicciones y niega "discriminación"

Archivo - Una persona valida su billete en la estación de Chamartín, a 29 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han censurado este jueves la "xenofobia" y la "exclusión" con la petición de empadronamiento para poder acceder al abono transporte en la Comunidad de Madrid, mientras que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado sus contradicciones y ha negado "discriminación".

Así lo han puesto de manifiesto en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, el último del periodo de sesiones, en el que la dirigente madrileña ha criticado que la izquierda asegure que si una persona inmigrante está trabajando en Madrid se le va a quitar el abono. "¿No les da vergüenza?", ha afirmado.

"Si está aquí trabajando está empadronado, luego si está empadronado tiene su abono transporte", ha señalado, a la vez que ha vuelto a hacer alusión a las nóminas del personal de Metro de Madrid que están todos los días "partiéndose la espalda".

"¿Cuánto cuesta las nóminas del personal de Metro de Madrid? ¿Por qué no hay que pagarlas? Resulta que ustedes se vanaglorian de ir a muchos conciertos, y voy a poner uno del que no tengo nada que objetar. ¿Por qué se puede ir a un concierto de Bad Bunny y pagar entre 73 a 540 euros por estar dos horas en un concierto, y no se pagan las nóminas de los empleados de Metro de Madrid, de los ingenieros y de los obreros?", ha preguntado a la izquierda.

Así, ha subrayado que "no se le niega a nadie" el abono transporte y ha recordado que el 90% de los madrileños ya pagan el transporte público de la región lo utilicen o no. "Simplemente rigor, ley y orden", ha lanzado.

La presidente ha resaltado que se van a seguir haciendo convenios con otras comunidades autónomas pero ha cargado contra una izquierda que en sus propias campañas decían que "para usar los servicios públicos de Madrid se había que empadronar".

En concreto, ha hecho alusión al programa municipal del PSOE en el que incluían la necesidad de empadronamiento para favorecer "el sentido de pertenencia" e impulsar "el arraigo social" como mecanismo de acceso a la situación de regularidad. En el caso de Más Madrid, se incluía la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho a empadronamiento a todas las personas que residen en Madrid facilitando "el acceso a servicios públicos".

"¿Qué cara dura tiene la izquierda de esta Asamblea, por Dios? ¿No les da vergüenza reírse así de los españoles? Tienen un follón entre los tres partidos de la ultraizquierda que, dios mío, nos van a quemar las calles. Pero ya les digo, Madrid nuevamente les va a hundir en las urnas. Así funciona las democracias", ha reivindicado.

PSOE CENSURA QUE SE NIEGE EL ABONO "A LOS QUE LO NECESITAN"

Por parte de PSOE, la portavoz, Mar Espinar, ha cargado contra la última "maldad" de Díaz Ayuso al "negar el acceso al abono transporte a los que lo necesitan" y no van "en Maserati", como los estudiantes, los inmigrantes o los trabajadores que tienen que desplazarse a su trabajo.

"Mire, es usted más de Vox que los de Vox porque no es solo la prioridad nacional, es el todo por la pasta. En el club privado en el que pretende convertir Madrid no solo importa la procedencia, sino también la cartera", le ha reprochado, a la vez que le ha preguntado qué pasa con los madrileños que tienen que vivir en comunidades autónomas vecinas porque en Madrid "no hay quien pague una casa".

MÁS MADRID DENUNCIA "INQUINA CONTRA LOS QUE VIENEN DE FUERA"

De su lado, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que a la presidenta madrileña solo le mueve "la xenofobia y la inquina contra los que vienen de fuera", contra los que no se pueden empadronar y "los más precarios".

"No pudieron parar la regularización y ahora quieren quitarles esto, quieren quitarles el abono transporte para humillarles, para joderles la vida un poquito más", ha denunciado, a la vez que ha subrayado que se promueve una imagen de Madrid en la que solo puedes vivir si vas a "especular con la vivienda y pegarte la vida padre sin dar palo al agua".