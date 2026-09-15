Más Madrid y PSOE ven un "escándalo" el "maquillaje de listas" del Ramón y Cajal y exigen explicaciones y una auditoría

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Comunidad recalca que ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión de las listas de espera de los servicios MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han denunciado el "escándalo" y la "gravedad absoluta" del presunto "maquillaje de listas" de espera en el Hospital Ramón y Cajal y han reclamado explicaciones a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y la formación regionalista ha reclamado que se haga una auditoría en el centro sanitario.

Así lo han indicado sobre la presunta alteración de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Según ha adelantado el diario 'El País', dos jefes médicos del centro rebajaron la gravedad de los pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera para cirugías a espaldas de los cirujanos, según ha adelantado el diario 'El País' tras tener acceso a documentos y corros que muestran esta alteración.

Según este diario, 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal pasaron de la prioridad preferente (quienes deben ser intervenidos antes de 90 días) a la normal (operación antes de 180 días). De ese modo, los responsables ganaban tiempo para lograr que los pacientes fueran operados en plazo.

En declaraciones a los medios en la sede del partido, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado que "si no logran sus objetivos, cambian la meta" y ha insistido en que lo que está "encima de la mesa" es la salud de los madrileños.

"Espero que haya una auditoría que revele quién es el responsable de esta directriz, porque aquí hay una directriz política que viene directamente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", ha advertido.

Por su parte, la diputada de Más Madrid en el grupo Sumar en el Congreso Tesh Sidi ha denunciado el modelo sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basado en la "rentabilidad" del sistema y con listas de espera "maquilladas" y ha advertido que para lograr ese "beneficio" económico "están matando a la gente".

"Están matando a la gente en Madrid, la están matando sin tapujos. Si estamos maquillando las listas de espera, estamos permitiendo que la gente muera en una lista de espera. Y así es el modelo del Partido Popular, el de privatizar y terminar matando gente a través de esa privatización", ha subrayado en declaraciones en el Congreso.

En esta línea, ha remarcado que se trata de un modelo basado en la "rentabilidad" y los acuerdos con empresas privadas como Quirón y Rivera Salud. "La salud no puede estar en manos de empresas privadas, porque principalmente una empresa privada va a buscar su beneficio", ha remarcado.

Además, ha cargado contra la apuesta de la Comunidad por la organización de grandes eventos en lugar de apostar por los servicios públicos. "Está muy bien hacer de Madrid un parque de atracciones, está estupendo replicar incluso ferias como es la Feria de Abril aquí en Madrid, pero es que los madrileños necesitan servicios públicos de calidad, no necesitan pan y circo y, sobre todo, eventos pensados y diseñados para megarricos y no para el pueblo madrileño", ha censurado.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tildado de "escándalo" que se den órdenes para evitar anotar a pacientes como preferentes y ha remarcado que la presidenta debe explicar "por qué sus gerentes intentan maquillar las listas de espera a costa de la salud de los madrileños".

"Primero tuvimos los audios de Ribera Salud, y ahora esto", ha recordado el líder de los socialistas sobre los audios del CEO de este grupo sanitario Pablo Gallart sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz en los que se apuntaba a que había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

EL HOSPITAL SUBRAYA SU CORRECTA GESTIÓN

Por su lado, desde la Consejería de Sanidad han recordado que la gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales de la Comunidad corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes, refrendado además por el comité semanal de quirófanos.

"Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios", han remarcado desde el departamento que dirige Fátima Matute. Así, según han apuntado desde la Consejería a Europa Press, no se puede atribuir a estos órganos "la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes".

Finalmente, desde el hospital han subrayado su compromiso "con la correcta gestión de las listas de espera, la adecuada atención a los pacientes y el cumplimiento de la normativa vigente, así como con el respeto a las garantías que deben regir cualquier procedimiento interno", han indicado las mismas fuentes.