PSOE pide a Almeida que cuelgue la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles porque "no hay motivo legal que lo impida"

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha enviado una carta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para que cuelgue en la fachada del Palacio de Cibeles --yasede del Consistorio-- la bandera LGTBI, ya que "no hay motivo legal que lo impida".

La misiva llega después de que el gobierno municipal de PP y Cs anunciara que no colgaría la enseña arcoíris alegando la sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que no es compatible ni con la Constitución ni con el marco legal vigente la colocación de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque sea de forma ocasional.

Sin embargo, Hernández sostiene que "no hay motivo legal alguno que lo impida" y ve en el hecho de que esta bandera ondee en Cibeles una muestra de "respeto y reconocimiento" hacia las personas LGTBI además de que la Semana del Orgullo es "tradición" en la capital, haciendo de ella "referencia internacional tanto por esta celebración en sus calles, como por la defensa de los derechos LGTBI".

Para argumentar esta posición, el portavoz de los socialistas recuerda que hay un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid según el cual la enseña arcoíris "no tiene consideración de bandera oficial".

"La bandera del arcoíris, que identifica a ciertos grupos sociales, no es propiamente una bandera, sino una colgadura, y por tanto, no entra en competencia con la bandera de España, cuya protección y honores es lo que pretende proteger la ley 39/1981, de 28 de octubre, y no puede restringirse la libertad de las personas sin que la Ley expresamente lo prevea", cita el fallo al que hace mención.

Así, Hernández siente "profundo desagrado" ante el hecho de que no se ha exhibido la bandera, y aunque aplaude que se ilumine el Palacio con los colores de la misma y que haya banderolas en Alcalá, cree que es necesario colocar esta bandera.

Por último, recuerda a Almeida que otros ayuntamientos han continuado esta tradición "respetando, a su vez, la sentencia del Tirbunal Supremo".