PSOE pide comparecencias urgentes sobre el protocolo Covid y Más Madrid que se rescate la Sanidad

El Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid ha solicitado las comparecencias urgentes sobre el protocolo anti Covid en residencias y Más Madrid ha pedido "más atención a los mayores" y que se rescate la Sanidad.

"El último protocolo activado por el Gobierno de Madrid en las residencias de mayores fue para abandonarles y negarles una investigación. Ahora que reconoce sus competencias, puede empezar por reforzar la atención a los mayores y rescatar la sanidad", ha escrito la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en Twitter.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha trasladado en esta misma red social que han reclamado al Ejecutivo autonómico comparecencias urgentes y el protocolo Covid que ayer anunció la presienta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que ha desgranado hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

"Los madrileños deben conocer la situación en las residencias y no vale un tuit. Ya sabemos las consecuencias de su opacidad. Primero, tranquilidad. Hoy se reunió Europa; mañana, España. ¿Qué protocolo, señora Ayuso? No se conoce, no sabemos si también prohíbe hospitalizar, con el dolor que supuso. Lo que hace falta es una Sanidad con medios y que la presidenta diga a cuántos sanitarios va a contratar", ha lanzado el secretario general del PSOE-M.

La Dirección General de Salud Pública va a dar la indicación a los hospitales de la región para que en las urgencias se haga PCR con secuenciación (no test de antígeno) ante casos con sintomatología sospechosa que hayan tenido estancia reciente en países asiáticos.

En cuanto a las residencias de mayores, se mantienen las visitas para familiares como hasta ahora sin restricciones, la obligatoriedad en el uso de la mascarilla y se ha comunicado a todos los centros la exigencia de mantener el stock de batas, mascarillas y gel hidroalcohólico.

Las consejerías de Sanidad y Familia, Juventud y Política Social realizarán una campaña de captación activa en centros socio-sanitarios para vacunar a aquellos residentes, usuarios y trabajadores que no hayan recibido la cuarta dosis.

Además, han pedido que todos los centros revisen sus planes de contingencia y que mantengan material de equipos de protección suficiente.