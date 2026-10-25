PSOE pide a la Comunidad que recupere el Conservatorio de Música de Arganda y que incluya la disciplina de Danza

Archivo - Imagen de recurso de un conservatorio - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid ha pedido a la Comunidad que recupere el Conservatorio de Música de Arganda y que incluya la disciplina de Danza, cumpliendo así con la moción aprobada por el Ayuntamiento tanto por los socialistas como por el PP.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid donde se pide, además, que en los Presupuestos regionales para el próximo año, que aprobará previsiblemente este miércoles el Consejo de Gobierno, se incluyan las inversiones y recursos necesarios para ponerlos en marcha.

La crisis financiera motivó que en 2012 el Ayuntamiento de Arganda del Rey, entonces en manos 'populares' suprimiera el Conservatorio Profesional de Música de Arganda del Rey para reducir el gasto público, especialmente por la constricción del PIB regional.

Los socialistas apuntan que el PIB previo al estallido de la crisis se superó en 2015, pero eso no implicó que volviera este centro de estudios superiores a ponerse en marcha.

Han destacado que son muchos los ayuntamientos que están sosteniendo la educación artística --que es competencia regional-- con fondos locales. De hecho, ha reprochado que entre 2023 y 2027 se ha presupuestado una inversión de 1,2 millones de euros para conservatorios en la región y ninguno fuera de la capital.

La nueva Ley 1/2024, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales, "supone un impulso a estas enseñanzas" y en la región se está desarrollando, entre otros, con un nuevo Programa 322D Enseñanzas Artísticas dotado de 11,7 millones para 2026.

"Es por ello que hay razones de oportunidad para la petición, coincidiendo con el desarrollo y la implantación de la nueva ley y de estas enseñanzas artísticas", sostienen los socialistas.