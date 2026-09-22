PSOE quiere que Almeida retire pliegos de Centros de Atención a la Mujer porque suman "recortes" de personal y servicios

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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a retirar los pliegos de los futuros Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) porque suman "recortes" de personal y de calidad en los servicios.

La reivindicación la formalizarán en el Consejo de las Mujeres de la Ciudad de Madrid, que se celebra este martes. "Suponen un recorte de recursos de personal y, sobre todo, de calidad del servicio que ahora mismo se está prestando desde tres recursos distintos, los Espacios de Igualdad, los centros de atención psicosocioeducativa ambulatoria CAPSEM y los Puntos del Observatorio de Violencia contra la Mujer", ha señalado Maroto desde la concentración en la Plaza de Cibeles tras el asesinato machista perpetrado en Leganés.

"Le pedimos a Almeida en este Consejo de las Mujeres que haga políticas de igualdad sin dar la espalda a las mujeres y a las profesionales que sustentan cada día estas redes que tiene la ciudad y que ahora, con la excusa de integrarlas, se van a recortar", ha instado la socialista.

El PSOE llama a diseñar un modelo que "refuerce los recursos, las profesionales y que dote a la ciudad de las mejores redes para desplegar políticas de igualdad y contra la violencia de género que estén a la altura de Madrid".