PSOE quiere que el colegio Henry Dunant, sin uso desde hace años, cubra como equipamiento las necesidades de Las Águilas

MADRID 3 Dic.

El PSOE quiere que el colegio Henry Dunant, cerrado y sin uso desde al menos 15 años, cubra como equipamiento público las necesidades de Las Águilas, en el distrito de Latina, una vez que haya pasado la preceptiva Inspección Técnica de Edificios (ITE) y se revierta la concesión demanial firmada con la Comunidad.

En el número 75 de la calle Rafael Finat se levanta este colegio, que suma años desde que algún alumnado pasara por sus aulas. Su último uso fue como centro especial gestionado por Cruz Roja para niños y niñas del poblado chabolista de El Gallinero. Pero de eso han pasado quince años, con Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad.

Lo que llevarán los socialistas al Pleno de Latina de este jueves es que el Ayuntamiento inicie los trámites con la Comunidad de Madrid para revertir la cesión demanial del colegio Henry Dunant, de titularidad municipal, y que se realicen las reformas necesarias que permitan pasar la ITE, además de destinarlo como dotación pública a las necesidades existentes en el barrio de Las Águilas.