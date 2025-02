PSOE recibe un 'no' unánime a sus pañales para caballos, puro "estreñimiento de ideas de los socialistas" según Levy

Socialistas y MM abandonan el Pleno por un encontronazo con Levy a cuenta del enunciado de la proposición y una supuesta filtración

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha recibido un 'no' por parte del resto de los grupos en la Junta Municipal --PP, Más Madrid y Vox-- a su proposición para que los caballos del parque del Retiro llevaran unos pañales o retenedores, una solución de limpieza "barata, que no llega a los cien euros" y que ya se aplica en ciudades como Córdoba o Málaga", han explicado los socialistas, lo que ha sido replicado por la concejala-presidenta del distrito, Andrea Levy, que ha atacado el "estreñimiento de ideas" de la formación de izquierdas.

"Me parece increíble que se burlen de esta manera. No sé qué tienen los caballos de Madrid que no tengan los caballos del resto del mundo, que sí que los pueden utilizar. Se trata de que antes que tener que recoger los excrementos es preferible evitar ensuciar y este es un sistema que no daña a nadie, tampoco a los caballos", ha argumentado la portavoz socialista en el Pleno de Retiro, Sonia Belhassen.

Levy ha cargado contra "una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza" y que únicamente denota "el estreñimiento de ideas que tiene el PSOE". "¿Ha preguntado a (Fernando Grande) Marlaska por los caballos que patrullan por el Retiro de la Policía Nacional?", le ha cuestionado.

Tras ser votado el punto, tanto PSOE como Más Madrid han abandonado el Pleno después de un tenso encontronazo entre Levy y Belhassen a cuenta del enunciado de la proposición y una supuesta filtración de la propuesta a un medio de comunicación antes de completarse el proceso administrativo. "Yo le animo a que lleve el caso al Fiscal General del Estado cuando lo desimputen", ha ironizado la 'popular'.

