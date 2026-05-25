PSOE reclama la dimisión de la presidenta de la FMM y PP le reprocha sus "propuestas demagógicas" contra el reglamento

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Federación de Municipios de Madrid solicitarán este martes en la Junta de Gobierno de la FMM, que se celebra este martes, la dimisión de su presidenta y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), mientras que desde la Presidencia se ha acusado a los socialistas de presentar "propuestas demagógicas" 'in extremis' que no cumplen "los requisitos mínimos del Reglamento".

Así lo han trasladado en sendos comunicados emitidos pro el PSOE-M y por la Federación de Municipios de Madrid a raíz de la reunión que celebrará su Junta este martes.

Así, desde el PSOE se ha afirmado que la gestión de Piquet está siendo "nefasta" y han negado que esté representando "a todos los madrileños", sino buscando un rédito "partidista".

"Se ha eliminado cualquier posibilidad de debate y diálogo que deberían ser herramientas de trabajo imprescindibles en un espacio de todos los ayuntamientos, independientemente de su color político", ha manifestado el alcalde de Parla y uno de los vicepresidentes de la FMM, Ramón Jurado.

En este comunicado reprochan que Piquet plantee la FMM como "ariete contra el Gobierno de España" y le han criticado por modificar de forma "unilateral los reglamentos" para "mermar derechos a los miembros de la Junta de Gobierno y de las Comisiones de Trabajo". Estas últimas estarían incumpliendo "su obligación de celebrar reuniones al menos cuatro veces al año".

Asimismo, han mostrado reocupación por las prácticas reprochables en la contratación de servicios que "no son competencia de la federación de municipios, como el reciente convenio firmado para atención temprana en tres localidades madrileñas".

CRÍTICAS AL PSOE

En cambio, desde la Presidencia de la institución han destacado que las resoluciones que se someten a aprobación "cumplen rigurosamente los requisitos establecidos" y que en el caso del PSOE lo que se ha rechazado son aquellas que "no contaban con el número de firmas necesarias" para su tramitación.

"Dichas mociones, registradas in extremis, no se orientan a mejorar la vida de los vecinos, sino a la difusión de mensajes políticos y a buscar la confrontación contra el Grupo Popular y la gestión del actual equipo de la FMM que ya ha superado con creces al anterior mandato en cuanto a volumen de comisiones, resoluciones y jornadas celebradas", han destacado en alusión a la petición de dimisión de Piquet.

De hecho, han afirmado que "frente al populismo y la demagogia empleados" por el PSOE, el "nuevo rumbo" marcado por la dirección de la FMM mantiene un "estricto tono institucional, alejando el foco de la refriega política para centrarlo en los problemas reales de los madrileños, con una marcada vocación de servicio público en vez de operar como altavoz de proclamas, instrumento de propaganda o cortina de humo ante escándalos de otras instituciones".