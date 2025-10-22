PSOE reclama una "gestión pública" de las actividades en centros de mayores: "Con sus derechos no se negocia"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, en su visita al Centro de Mayores Pío Baroja, uno de los centros afectados por la quiebra de Educo - PSOE MADRID

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha reclamado este miércoles un cambio en la gestión de las actividades que se ofrecen en los centros de mayores de la capital tras la suspensión de algunos cursos y talleres por la quiebra de Educo.

Maroto ha apostado por una gestión directa para que "la gestión pública sea la que se empiece a ofrecer en estos centros. "Porque con los derechos de los mayores no se negocia, los mayores tienen que tener los mejores servicios públicos", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios tras su visita al Centro de Mayores Pío Baroja, uno de los centros afectados.

La quiebra de la empresa Educación Cultura y Ocio SL (Educo), que gestionaba la actividad cultural de varios centros culturales, bibliotecas municipales y centros de mayores en la capital, se dio a conocer este verano, poniendo en jaque a miles de usuarios de los talleres.

En este sentido, ha subrayado que la suspensión de las actividades se debe a "una mala gestión" por parte del Gobierno de Jose Luis Martínez-Almeida que, por otro lado, tiene "consecuencias económicas y sociales". "Está afectando a miles de personas mayores y tiene un impacto emocional. Y la consecuencia es siempre la misma, la privatización de servicios públicos que son esenciales", ha recalcado.

Por ello, Maroto ha avanzado que el PSOE llevará al próximo Pleno una proposición en la que va a "exigir la reanudación inmediata de estos cursos y un cambio en la gestión". "Espero que el Partido Popular apoye este cambio para que la gestión pública sea la que se empiece a ofrecer en estos centros de mayores", ha concluido.

Sobre los cursos suspendidos por la quiebra de Educo, Martínez-Almeida aseguró la pasada semana que desde el Ayuntamiento se están "buscando otras maneras" para dar el servicio de cursos y talleres afectados por la quiebra de Educo "lo antes posible".

"Hemos preguntado a las empresas que quedaron clasificadas en siguiente lugar pero tienen que asumir una serie de deudas y de costes laborales de la gestión de la anterior empresa que hace muy difícil que ellos pudieran tener la viabilidad", reconoció el primer edil. "A partir de ahí estamos buscando otras maneras en las que podamos dar el servicio lo antes posible", indicó.