Archivo - El Parque Juan Carlos I, a 29 de abril de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha recurrido la licitación del auditorio del parque Juan Carlos I, situado en el distrito de Barajas, y ha pedido suspender el procedimiento hasta que se resuelva el trámite, al tiempo que reclama al Gobierno municipal estudiar su rehabilitación y gestión a través de la empresa municipal Madrid Destino.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita anular la convocatoria para la reforma, conservación y explotación del recinto, que permanece cerrado desde 2008, por las condiciones urbanísticas y acústicas de los pliegos, que contemplan una concesión de 35 años, prorrogables por otros cinco.

La cuestión ha llegado este martes a la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, donde el concejal socialista Jorge Donaire ha criticado que el Consistorio lleve 18 años sin recuperar el auditorio y que, cuando finalmente decide actuar, lo haga "entregando su explotación a un privado, con una convocatoria que plantea más dudas que respuestas".

En este sentido, ha puesto el foco en las condiciones urbanísticas de los pliegos, al considerar que el Ayuntamiento no ha acreditado cuánto espacio queda realmente disponible para nuevas edificaciones en el parque, teniendo en cuenta las construcciones ya existentes.

El recurso socialista advierte de que los pliegos establecen una ocupación máxima de 6.511,53 metros cuadrados para nueva edificación, mientras que una aclaración municipal posterior eleva esa cifra hasta los 13.023,06 metros cuadrados. "La diferencia no es de redondeo: la segunda cifra duplica la primera", recoge el escrito, que reclama aclarar los parámetros antes de continuar con la licitación.

Donaire también ha puesto en duda las condiciones de explotación, que contemplan hasta 30 días al año de eventos que requieran superar los límites acústicos habituales o abrir excepcionalmente el parque fuera de horario.

En concreto, ha criticado que los pliegos declaren de antemano el interés general de toda la programación, incluidos posibles actos privados. "¿Cómo justifican cualquier actividad antes de conocer siquiera su contenido?", ha preguntado el edil.

RIVERA DE LA CRUZ DEFIENDE LA CONCESIÓN

Frente a estas críticas, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha defendido que la concesión demanial es la mejor alternativa para recuperar el auditorio y ha reconocido que el Ayuntamiento estudió previamente la posibilidad de asumir directamente su rehabilitación y explotación.

"Sí que se estudió la posibilidad de que fuera el Ayuntamiento quien recuperara y explotara el espacio, pero realmente excedía a nuestras posibilidades, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista del personal, y por eso hemos optado por sacarlo a concurso", ha explicado.

La delegada ha lamentado el deterioro que presenta este recinto, por el que pasaron agrupaciones de la talla de Guns N'Roses. "Da dolor pasar por allí y ver una instalación como esa abandonada", ha señalado, antes de insistir en que el Ayuntamiento no dispone actualmente de capacidad "ni económica ni humana" para ponerlo en funcionamiento.

Rivera de la Cruz ha defendido que las condiciones de la concesión permitirán convertir el auditorio en un espacio "de primer nivel", que contribuirá a reforzar la oferta cultural de Madrid sin suponer una carga económica para las arcas municipales.

Asimismo, ha rechazado las críticas a la gestión cultural del Gobierno municipal y ha reivindicado la gestión directa de equipamientos como Conde Duque, el Teatro Español, el Circo Price o CentroCentro, además del modelo mixto de Matadero Madrid.