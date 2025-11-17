PSOE reivindica los beneficios de estación de Alta Velocidad en Parla para "4 millones de personas" del sur de Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hyatt Regency Hesperia Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha reivindicado este lunes los beneficios de la futura estación de Alta Velocidad en Parla para los "4 millones de personas" del sur de Madrid que no tendrán que desplazarse a la capital para coger ese medio de transporte.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el portavoz adjunto, Fernando Fernández Lara, reaccionando al anuncio de esta mañana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en Desayunos Infromativos de Europa Press.

Allí señaló que esta forma parte de un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros 'por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española denominado AV350 que arrancará en la ruta Madrid-Barcelona. Para Fernández Lara esta estación demuestra que el Gobierno de España invierte también en Madrid y en sus municipios.

También se ha mostrado optimista la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien, "a la espera de poder conocer los detalles", considera que aquellas iniciativas encaminadas a "descongestionar Atocha y que hagan que Cercanías funcione mejor suenan bien a priori".

En cambio, su homólogo del PP, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado a Óscar Puente que se "ponga a trabajar" en Cercanías que tiene "abandonado desde hace más de siete años".

Ha defendido que esta opción de movilidad ha pasado de un modelo "muy usado" a algo "impredecible", lo que ha derivado en que sea "abandonado por lo madrileños". Ha apostillado que desde el Ejecutivo madrileños se "advirtió hace mucho tiempo" de que las inversiones debían hacerse "con mucha antelación y no se hicieron". También le ha exigido que "actualice su aportación" a las cuentas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Tampoco está convencida la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha afirmado que Puente hace "muchas promesas" pero que no se ha puesto "a trabajar para las inversiones necesarias del transporte como la C-5" en el sur.