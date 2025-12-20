Una puerta a otra dimensión, un 'Stranger Things' castizo, se abre en Luna y ni la reforma del parking puede con ella - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Madrid, "rompeolas de todas las Españas", como describía Machado, la de 'de Madrid al cielo' y la que cree que todos sus secretos han sido ya desvelados a los más de 11 millones de turistas a los que dio bienvenida el año pasado sigue sorprendiendo con 'tesoros' ocultos, como la puerta (una de ellas) a otra dimensión que tiene epicentro en la popularmente conocida como Plaza de Luna y que ni la reforma del parking acometida por el Ayuntamiento ha podido cerrarla.

Millones de personas habrán paseado por encima de ella sin percartarse, incluso pensando que es una alcantarilla más del Canal de Isabel II pero no: a escasos metros de la comisaría de Policía Municipal y del restaurante chino más antiguo de Madrid se encuentra esta puerta única, una suerte de 'Stranger Things' a lo castizo.

Es la 'Umbraesfera', una placa colocada en 2011 por Eames Demetrios, autodenominado 'geógrafo interdimensional', con las distintas fases lunares circundándola. Su impulsor explica en su blog, https://kcymaerxthaere.com/, que la puerta es la entrada a Kcymaerxthaere, el nombre del universo alternativo al que se adentra Demetrios, "coherente" con el mundo físico del planeta Tierra pero "con diferentes historias, criaturas, reglas e incluso leyes de la física".

Kcymaerxthaere es también el nombre del proyecto artístico de Demetrios, que instala marcadores y sitios históricos que "honran eventos de este mundo paralelo". "No se necesita un casco de realidad virtual de alta tecnología para experimentar un sitio de Kcymaerxthaere en medio del desierto, ni ahora ni dentro de cien años. Sólo se necesita que la instalación esté ahí y que se pueda leer, que se tenga un punto de apoyo con otro mundo", ha explicado el autor.

El de la plaza de Luna no es el único 'marcador' de Eames Demetrios, ni mucho menos. El primero se instaló en la localidad norteamericaba de Athens, en Georgia, el 31 de julio de 2003. El más reciente se encuentra bajo el paso elevado de Wheeler Road en Bengaluru, en la India. Hasta la fecha, como explica el autor en la web, se han instalado 143 instalaciones en una treintena de países.

"La mayoría de las conexiones que tenemos se basan en los negocios, la política, la fe o la familia pero la conexión de Kcymaerxthaere es más fortuita simplemente porque estos lugares comparten una vasta experiencia artística de 140 obras", ha comentado el creador en su blog.

La entrada madrileña a Kcymaerxthaere se mantiene después de que la placa tuviera que salir, momentáneamente, por las obras del parking de Luna-Tudescos, que volverá a abrir al público en breve.