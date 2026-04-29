La Puerta del Sol se traslada este sábado al 2 de mayo de 1808 con una recreación del levantamiento del pueblo madrileño

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recreará este sábado en la céntrica Puerta del Sol el levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés el 2 de mayo de 1808, tras los sucesos ocurridos en la plaza de Oriente, cuando las tropas de Napoleón Bonaparte atacaron a los vecinos que se oponían a la salida hacia Francia de los últimos miembros de la Familia Real.

Esta escenificación teatral, de 30 minutos de duración, correrá a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y reunirá a cientos de participantes, carruajes y cañones en un espectáculo que contará con dos narradores encargados de relatar al espectador lo que sucede, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Así, la Puerta del Sol se transformará en un mercado de época donde los ciudadanos conversan ajenos a lo que va a suceder. El público será testigo de la llegada de un sargento francés al mando de un pelotón, cuya misión es trasladar en carruaje a la infanta María Luisa y al infante Francisco de Paula para su salida del país.

Es entonces cuando el cerrajero Blas de Molina alerta de que se llevan a la Familia Real a Francia, lo que desata los primeros disparos y el alboroto en la plaza. De forma espontánea, cientos de madrileños se enfrentan a los soldados franceses.

En ese momento, una columna gala irrumpe sin ser advertida, el cañón abre fuego y la multitud entra en pánico, con numerosos heridos y fallecidos.

La Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública por el Ayuntamiento de Madrid. Compuesta por un amplio grupo de personas de todas las edades, recrea desde hace más de 20 años los dos Regimientos de Voluntarios de Madrid, constituidos en 1808 y que participaron en múltiples batallas de la Guerra de Independencia.