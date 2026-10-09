Quince minutos, quince espectadores y teatro a centímetros: Mínima alza el telón este viernes con ocho obras argentinas

Una de las obras que se puede disfrutar en el Festival Mínima de Microteatro - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Entrar al sótano de la sala Microteatro por Dinero es abrir una puerta a pequeños universos que caben en quince metros cuadrados, donde una pareja discute en un salón o una verdulera y un diseñador de alta costura se encuentran en París, escenas con las que 'Mínima', Festival Internacional de Microteatro, arranca este viernes en Madrid con ocho obras argentinas y una programación de 18 propuestas hasta el 1 de noviembre.

Basta bajar unas escaleras de este bar de Malasaña para encontrarse un pasillo de puertas y cortinas rojas que conduce a las salas. En cada una cambia la historia, pero se mantiene la fórmula: quince minutos, quince espectadores y unos pocos centímetros entre el público y los intérpretes.

Una mesa con botellas iluminada en rojo, una pizarra junto a una estantería con plantas y unas cajas de plástico coronadas por una pequeña torre Eiffel han mostrado en un encuentro con los medios algunas de las posibilidades de estos escenarios, donde el público presencia de pie la acción y comparte el espacio con los personajes.

"Considerábamos que era el momento para hacer este festival internacional", ha explicado la directora, Verónica Iglesias, en declaraciones a los medios. Tras 16 años de programación estable desde 2010 y después de observar cómo el formato se ha extendido por Latinoamérica y otros países europeos, la sala quiere reunir a quienes trabajan el microteatro como un "lenguaje escénico propio".

'Mínima', que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, nace así con la intención de facilitar encuentros, intercambios y colaboraciones entre creadores de España y otros países. Según Iglesias, esa expansión hacía necesario un lugar de exhibición desde el que "tejer una red de profesionales que se dedican al microteatro".

La iniciativa busca también profesionalizar el sector y dar al formato breve un espacio dentro de la actividad habitual de las compañías. "La idea es que se convierta en un recurso habitual", ha señalado.

PROGRAMACIÓN

El primer ciclo estará dedicado íntegramente a Argentina y permitirá ver, del 9 al 18 de octubre, una selección de montajes de Microteatro Rosario. La programación incluirá funciones también el lunes 12, festivo nacional.

'Eiffel', 'Drágcula', 'El trato' y 'Miniaturas' ocuparán la sesión de tarde, mientras que 'Latente', 'Looking for Eva', 'El Último Deseo' y 'Jugada de Var' integrarán la "sesión golfa". Las propuestas combinan comedia y drama con humor, sátira, ironía y absurdo para acercar al público madrileño distintas voces del microteatro argentino contemporáneo.

Entre sus autores figuran Sebastián Villar Rojas, Nicolás Terzagui, Bruno Cesán, Federico Rathge, Liza Carrillo, Mumo Oviedo y Matías Tamburri. Según los organizadores, el ciclo reúne por primera vez en Madrid esta selección de espectáculos del espacio rosarino.

El segundo ciclo pondrá el foco en la creación española, con obras procedentes de Canarias, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid, junto a dos propuestas de Ecuador y Portugal.

La selección incluye 'Última llamada', de Pepa de los Mares; 'La última pirámide', de Julián Salguero; 'No soy un robot', de Francesca Pelizzola; 'Taquito de jamón', de María Gómez-Comino; 'Coloving', de Alberto Fonseca y Paul Alcaide; 'Dilema de un tranvía', de Adam Enrique; 'La Hija', de Chuso Puig, e 'Impurezas', de Chete Guzmán.

Completan este bloque 'Gracias por llamar a la Seguridad Social', de Sebastián Bravo, desde Ecuador, y 'Manual para no perder el acento', de Eduardo Ibrahim, desde Portugal.

Las sesiones estarán compuestas, de forma general, por cuatro microobras representadas simultáneamente en distintas salas, con hasta ocho pases consecutivos de cada espectáculo a lo largo de la tarde y la noche.

ALCANZAR NUEVOS PÚBLICOS

Iglesias ha destacado además la capacidad del microteatro para acercar las artes escénicas a personas que no acuden habitualmente a una sala. La duración de las piezas, su precio y la posibilidad de descubrir distintas miradas sobre un mismo tema son, a su juicio, elementos que ayudan a crear nuevos públicos.

La experiencia continúa al subir de nuevo las escaleras. En el bar, los espectadores pueden comentar lo que acaban de ver y encontrarse con los artistas, que se incorporan a ese espacio de reunión después de actuar, ha destacado la directora.

La sala abre convocatorias todos los meses y programa entre 16 y 20 microobras alrededor de un tema común. En ellas participan tanto artistas que trabajan por primera vez en teatro como compañías habituales, una actividad que el festival busca ampliar mediante el encuentro con creadores de otros territorios.

El origen del proyecto se remonta a 2009, cuando un grupo de autores, directores y actores liderado por Miguel Alcantud representó trece piezas de menos de quince minutos en un antiguo establecimiento vacío de la calle Ballesta. Aquella experiencia dio paso a Microteatro por Dinero y a la programación estable que comenzó en 2010.

Ahora, 'Mínima' reúne parte de esa creación nacional e internacional en la sala del número 9 de la calle Loreto y Chicote, en Malasaña, con varios pases consecutivos de cada montaje durante la tarde y la noche. Los horarios de cada obra pueden consultarse en la web de Microteatro.