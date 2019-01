Rayden, Marwan, Farruquito y la banda original de David Bowie, entre los artistas en Inverfest en el Circo Price

Publicado 09/01/2019 14:43:21 CET

La quinta edición del ciclo de música Inverfest arranca este jueves hasta el 7 de febrero con géneros que van desde el folk, pop, música electrónica al Indie o canción de autor, en el que se encontrarán diversos artistas como Rayden, Marwan, Farruquito, Petit Pop, Maldita Nerea o la banda original de David Bowie, entre otros artistas, en el Teatro Circo Price de Madrid.

La primera semana de Inverfest abrirá en el Circo Price con la Stereoparty'19 este jueves, música indie, al que le seguirá Farruquito el viernes con una de sus apuestas "más personales". El primer ciclo lo cerrará Tu Otra Bonita este sábado que presentará su último disco 'Verdad o Atrevimiento'.

La segunda semana actuará también en el Price el cantautor Pedro Guerra, el 16 de enero, donde presentará 'Golosinas'; el 17 de enero Albert Plá ofrecerá un concierto y el 18 de enero Carlos Núñez presentará su gira 'La Hermandad de los Celtas', basada en su libro más reciente.

Asimismo, el 19 de enero Morgan deleitará al púbico con su último trabajo 'Air', y cerrará la segunda semana la celebarción inédita The David Bowie Alumni Tour (20 de enero), espectáculo con algunos d elos mejores músico sque tocaron con David Bowie a lo largo de tres décadas.

Durante la tercera semana del festival, Rovólver mostrará su trabajo de finde gira '25 años de básco 1', el 24 de enero actuará Pablo Milanés, le sigue el rapero Rayden el 25 de enero, donde presentará su último disco ' Esencia'. El 26 de enero llegará la banda murciana Second, que presentará por primera vez su álbum 'Anillos y Raíces' y el 27 de enero Morgan dará su segundo concierto.

La última semana de Inverfest estará marcada por el elecrtricismo y visitas internacionales, con Fito Paéz el 29 de enero con 'Solo Piano', una de las figuras "más relevantes" del pop-rock argentino. Asimismo, el 30 de enero las cantantes portuguesas Dulce Pontes y Ainhoa Arteta también actuarán en el Circo Price, mientras que el 1 de febrero Marwan presentará su proyecto ' Mis paisajes Interiores' y Maldita Nerea el 2 de febrero hará un repaso por si repertorio.

Por último, en el Circo Price cerrará el turno de conciertos El Niño de la Hipoteca, el 3 de febrero, donde presentará algunos de sus nuevos singles que ha ido entregando a lo largo de 2018 y hará un avance de "sus sorpresas" para 2019.

TEATRO BARCELÓ Y TEATRO EL SOL

Asimismo, otros once conciertos están programados en el marco de este festival en el Teatro Barceló, con Rodrigo Cuevas este jueves, Bely Basarte, este viernes; Sr. Chinarro, el 16 de enero; Javier Gurruchaga & La Orquesta de Mondragón, el 17 de enero; Gemeliers, el 20 de enero; Kiki Morente, el 23 de enero; Juan Zelada, el 24 de enero; La Canalla, el 25 de enero; Marta Soto, el 26 de enero; Rubén Pozo & Lichis, 31 de enero; y Mäbu, 1 de febrero.

En la Sala Sol, por su parte, habrá seis conciertos con Txetxu Altube, Pilu Belber o Pablo Moreno el 10 de enero; Neleonard, Tronco, Luis Elefant, el 11 de enero, Andy Chango (30 de enero) y Nixon (7 de febrero), entre otros.

INVERFEST NEW ROCKERS, INVERVERSO Y LA NEVERA FILM

Además, en esta quinta edición el festival apuesta por la música dirigida a público de todas las edades con Inverfest New Rockers con Petit Pop, este domingo; The Pinker Tones, el 20 de enero que dará a conocer su cd-libro 'Rolf&Flor por el Amazonas' o Chumi Chuma el 27 de enero que mezclará humor y diversión.

Por su parte, Inververso contará con una nueva vía de expresión centrada en la poesía que programará autores en la Sala Sol de Madrid. La sección poética será la paralela a la musical con 'Texto y Electrónica' el 16 de enero, con los poetas Barba Corsini y Ricardo Lezón, 'Soy Mujer que Tú' el 31 de enero con las poetisas ajo & min y María Rodés.

Por último, la Nevera Film es el ciclo de cine de este festival que contempla largometrajes y documentales con temática musical que enlazan cine y música en un mismo espacio. En el cartel de este festival de cine se encuentran Noche de Leto- Documental Back in USSR (15 de enero), Noche Omega (22 de enero), Noche Oasis (29 de enero) y Noche Joy Division (5 de febrero).

Esta mañana se ha presentado la quinta edición de este festival con la directora artística del Teatro, María Folguera, junto con los co-organizadores de Inverfest, Pablo Rodríguez, Alex, Graneri y Antonio Peña, y algunos de los artistas que aparecen en cartel como Pedro Guerra, Rayden, Javoer Gurruchaga, Petit Pop, Zelada, Tu Otra Bonita, Maldita Nerea o Marwan.

Alex Granel cree que este festival destaca porque en enero no se iban sucediendo muchos conciertos y este festival rompe con esa teoría y porque apuestan por la diversidad, buscando "propuestas más nuevas" con "artistas emergentes con proyectos en desarrollo.

Por su parte, la director artística del teatro ha sostenido que el este espacio es "muy versátil" y cree que los proyectos nuevos de este festival "van a sorprender". "A mí me ha gustado siempre esa imagen de la cumbre nevada, porque enero no es un mes muy popular y siempre me parece que la programación de Inverfest hace que no haya cuesta de enero, sino cima", ha señalado.

Por ultimo, el broche final de esta presentación lo ha puesto el cantautor Pedro Guerra que ha deleitado al público con dos de sus canciones y Javier Gurruchaga ha cerrado el evento con sus toques de humor.