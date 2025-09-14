Reabren las estaciones de Banco de España y Gran Vía de Metro tras la cancelación de la última etapa de La Vuelta

Archivo - Estación de Banco de España - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de Banco de España (Línea 2) y Gran Vía (líneas 1 y 5)de Metro de Madrid han reabierto sobre las 20.30 horas tras la cancelación de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España y la ceremonia de entrega de maillots a los vencedores prevista en Cibeles por las protestas propalestinas.

Ambas estaciones han cerrado a las 15.00 horas por orden policial ante la previsión de aglomeraciones para presenciar el paso de los ciclistas y la ceremonia de entrega de premios, con accesos abiertos para facilitar el cruce de calzada a través de ellos.

En el caso de la red de Cercanías Madrid, también desde las 15.00 horas ha estado cerrado el acceso de Gran Vía de la estación de Sol, que reabre a las 21.00 horas.