Rechazada la comisión de investigación de residencias en Madrid gracias a la oposición de PP y la abstención de Vox

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tumbado, gracias a la abstención de Vox, la puesta en marcha en la Asamblea de Madrid de una comisión de investigación para analizar la situación surgida en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia.

Antes de la convocatoria de elecciones anticipadas, esta comisión sí se constituyó en la Cámara regional y tuvieron lugar varias sesiones.

En el debate parlamentario, el diputado de Vox Mariano Calabuig ha justificado la posición de su grupo en que en la pasada legislatura vieron "cualquier cosa menos interés por parte e la izquierda en ver qué soluciones de verdad se podían dar a una situación similar". Lo que sí vieron, según ha expuesto, es que solo buscaban "arremeter" contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

"La Asamblea no estamos para juzgar, ya están los tribunales para ello. Aquí tenemos la responsabilidad de buscar las soluciones para que no se repita. Todo el ámbito político de la izquierda no ha demostrado intención alguna por mejorar la situación socio-sanitaria en lo relacionado con las personas mayores. Han demostrado un interés revanchista y de oportunismo político", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha sostenido que los grupos de izquierda "ya tienen las conclusiones" porque el PSOE ya publicó "un infame tuit" donde culpaba directamente a la presidenta Ayuso y al PP de los fallecidose en las residencias. "¿Para qué vale una comisión si algunos grupos, como el PSOE, ya saben la verdad? No pretenden analizar lo que ha pasado sino trasladar y convencer de su verdad", ha espetado.

Serrano ha criticado que la oposición busque "usar las desgracias y cabalgar sobre el dolor para hacer política". A su parecer, piden esta comisión para "seguir soltando basura" y continuar utilizando el tema de manera "miserable".

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Desde Unidas Podemos, la parlamentaria Paloma García ha indicado que con el rechazo a esta comisión se lleva a cabo "una de las mayores vergüenzas de la Comunidad" al pasar "las derechas el rodillo" para que no se pueda seguir investigando lo que pasó en las residencias.

"El que nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. El Gobierno de la Comunidad tiene muchas cosas que ocultar", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que "si no no se entiende que una institución no quiera investigar qué es lo que sucedió cuando han fallido casi 8.000 personas sin asistencia sanitaria en las residencias".

La diputada del PSOE Irene Lozano ha remarcado que esto es una "injusticia palmaria" porque se trata de una comisión que busca dar respuesta a lo sucedido con ciudadanos que fallecieron "porque se les atendió mal en las residencias".

"Se da carpetazo a esta comisión y con ello se da carpetazo al buen trabajo parlamentario que se hizo (en las pasadas sesiones). Se entierran también las esperanzas de los familiares que sufrieron no solo por la muerte de sus seres queridos sino por las condiciones en que murieron", ha subrayado.

Por último, el diputado de Más Madrid Emilio Delgado ha señalado que el rechazo a esta comisión es "un episodio lamentable en los que se expone con toda crudeza la infamia, el deshonor, la dureza y la ruindad de la derecha madrileña".

"Si impiden continuar los trabajos es exclusivamente por el intento de autoindultarse preventivamente apoyándose con los votos del 4 de mayo", le ha espetado al PP, para a continuación señalar que Vox se ha convertido "en la mascota" de Ayuso.