Los rectores esperarán a tener el documento completo de la nueva ley de universidades para valorar las multas

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) esperarán a tener el documento completo de la nueva ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), para valorar su contenido y, por ello, han preferido no pronunciarse sobre el borrador conocido este miércoles, en el que se desgrana el régimen sancionador que se aplicaría en caso de que la norma saliera adelante.

Así lo han expresado en una respuesta conjunta enviada este miércoles en nombre de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA).

"En los próximos días está prevista una reunión con el consejero de Universidades, Emilio Viciana, en la que esperamos recibir por primera vez el documento completo de la LESUC. Solo tras recibirlo y analizarlo con detalle, nos plantearíamos la necesidad de hacer valoraciones sobre su contenido", han esgrimido.

Así, los rectores han precisado que no han recibido, durante la negociación con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que iniciaron hace meses, el documento completo donde aparece recogido "ese supuesto régimen sancionador". Y, por ello, no pueden hacer ninguna valoración de una propuesta que no se les ha trasladado "formalmente".