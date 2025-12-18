Una redada en una discoteca de Carabanchel culmina con once detenidos y más de 200 identificados

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo esta madrugada una redada en una conocida discoteca de la zona de Marqués de Vadillo, en el distrito de Arganzuela, donde han detenido a once personas y otras más de 200 han sido identificadas.

El operativo se enmarca en las inspecciones de extranjería llevadas a cabo en el interior de locales de ocio nocturno, y los once detenidos han sido arrestados por estos hechos, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Además de los detenidos, la Policía ha identificado a un total de 208 personas en el interior del local, ha abierto otras ocho actas por posesión de droga y cuatro más por tenencia ilícita de armas. El dispositivo se desarrolló sin incidentes graves.

Este local de ocio ya había sido escenario de otra redada similar hace apenas tres meses, lo que viene a confirmar el seguimiento policial sobre este local. Los vecinos de la zona habían manifestado su malestar por la venta de drogas y reyertas, apunta 'La Razón'.