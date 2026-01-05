Rescatadas más de diez personas en la montaña durante el primer fin de semana del año

1040099.1.260.149.20260105100033 Archivo - Vistas al Cerro de Valdemartín y Bola del Mundo, en el Pinar de los Belgas, a 7 de abril de 2022, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha llevado a cabo a lo largo de este fin de semana más de diez intervenciones en la Sierra madrileña, según ha informado la Benemérita.

Entre todas estas intervenciones, el Instituto Armado ha destacado el rescate de cinco menores de edad que se encontraban desorientados y con principios de hipotermia en Peñalara.

Asimismo, la Guardia Civil también ha rescatado a otra personas desorientada en la Maliciosa, una personas que se había fracturado el tobillo, y dos auxilios en pistas de esquí en colaboración con Cruz Roja.