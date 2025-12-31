Rescatadas tres personas en Cercedilla y Navacerrada que habían sufrido resbalones y ya no podían caminar

La Guardia Civil rescata a una persona que ya no podía caminar. - GUARDIA CIVIL

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recatado este martes a una persona en Cercedilla y a otras dos en Navacerrada que no podían continuar la marcha tras haber sufrido resbalones y caídas.

La primera persona sufrió una fuerte caída debido a un resbalón con el hielo mientras descendía el camino de las Cabrillas, torciéndose el tobillo y no pudiendo seguir descendiendo.

Además, dos personas más tuvieron que ser evacuadas tras dos fuertes caídas en las pistas de esquí de Navacerrada. Una de ellas con un esguince de tobillo y la otra con golpes en la espalda, en el cuello y en una pierna que le impedían moverse.

Tras su evacuación fueron trasladados por la ambulancia y familiares al centro sanitario para su evaluación.