Retenciones en las principales autovías de salida de Madrid en el arranque del segundo fin de semana de julio

Archivo - Decenas de vehículos en la A-6 - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las salidas de Madrid por las principales autovías de la región registraban complicaciones circulatorias en el arranque del segundo fin de semana de julio, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con datos de las 15.00 horas, había tráfico intenso en las salidas de la capital por la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama y en Alcobendas; en la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid; en la A-4, en Butarque y Pinto; en la A-5, en Alcorcón, y en la A-6, en El Plantío.

También se registraban retenciones circulatorias en las salidas de la capital por la A-42 (autovía de Toledo), en Getafe, y en la carretera M-607, a la altura de Tres Cantos.

Asimismo, había congestión circulatoria en las vías de circunvalación M-40, desde Hortaleza hasta Mercamadrid y desde Pozuelo a los túneles de El Pardo, en sentido A-5, y M-50, en el entorno de Getafe, sentido A-5, han apuntado fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.

Aunque este fin de semana está fuera de los dispositivos especiales de tráfico puestos en marcha por la DGT con motivo de la Operación Verano 2026, muchos madrileños aprovechan para disfrutar de un fin de semana de descanso o el inicio del periodo vacacional en el caso de los más afortunados.