Retenciones en la salida de Madrid por la A-5 mientras los Bomberos retiran un panel luminoso golpeado por un camión

Bomberos de Madrid retiran un letrero luminoso dañado después de ser golpeado por un camión con la pluma desplegada - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Madrid están inmersos en las labores de retirada de un letrero luminoso y una señal que corren riesgo de caerse a la carretera A-5 en sentido salida de Madrid después de haber sido golpeadas por un camión con la pluma desplegada.

Los hechos se han producido sobre las 10 horas a la altura del kilómetro 8 de la citada vía, cerca de la salida hacia Cuatro Vientos, lo que está provocando varios kilómetros de retenciones en la salida de la capital, según ha informado Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se han trasladado dos coches de mando y tres dotaicones de Bomberos, que ya han logrado retirar el letrero luminoso y ahora están todavía trabajando en la retirada de la señal informativa de la salida a la vía de servicio de Cuatro Vientos.

Junto a los Bomberos de Madrid están colaborando agentes de la Policía Municipal de la capital, que han cortado dos carriles de la carretera para facilitar la compleja labor de retirada de los letreros.