Un rosario, una orla, sombrillas, 340 móviles y 244 mochilas, 'olvidos' que llegan a la Oficina de Objetos Perdidos

Archivo - Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un rosario, una orla de graduación, sombrillas, 340 teléfonos móviles o 244 nmochilas son algunos de los 7.707 'olvidos' que sólo en el mes de julio llegaron a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento.

También lo hicieron abanicos, altavoces, un audífono, balones, una caja con sombrero, una calculadora, un carrete de fotos, carros de bebé, un edredón, glucómetros, lámparas, lotería, muletas, una nevera portátil, peluches, prismáticos, un proyector de luces led, ventiladores y videoconsolas, además de 556 auriculares, 310 bolsos, 839 monederos, 85 libros, 375 llaves o 19 paraguas.

Serán entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina de Objetos Perdidos, en el Paseo del Molino 7 y 9, en días laborables de 8.30 a 14 horas de lunes a viernes.