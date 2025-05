Rubiño (MM) esgrime que Almeida y Ayuso "no se pueden lavar las manos" con las personas sin hogar en Barajas

Más Madrid presenta

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha esgrimido este sábado que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, "no se pueden lavar las manos ante la situación de emergencia social" del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde alrededor de 400 personas sin hogar llevan meses pernoctando.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz ha anunciado que Más Madrid ha planteado una Proposición No de Ley (PNL) en el Pleno de la Asamblea, ya que consideran "es una situación que tiene que calificarse como una emergencia social y no como un problema de orden público, como parece que quiere plantear el Partido Popular".

"Estas personas que están en una situación de no tener dónde pasar la noche, si no pasaran la noche en el aeropuerto de Barajas, tendrían que pasar la noche en las calles de Madrid", ha manifestado Rubiño, y ha recordado que "las personas no sobran; hay que atenderlas cuando están en una situación de necesidad y de dificultad".

Por último, ha solicitado una solución entre AENA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, como la del Aeropuerto del Prat, y "menos demagogia barata" por parte del Consistorio. "Parece que les molesta la imagen que pueda dar Madrid", ha concluido el portavoz.