Ruiz Escudero remarca que está "encantado" de estar en el PP, apoya a Ayuso y muestra su "decepción" con Garrido

Publicado 25/04/2019 11:49:20 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que el paso del expresidente regional Ángel Garrido a Ciudadanos le ha causado "decepción" y ha asegurado que él está "encantado" de pertenecer en el PP y "va a seguir" en el proyecto de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación durante una visita al Hospital Niño Jesús y en referencia al sorpresivo fichaje de Garrido por Ciudadanos para integrarse en la lista de la formación naranja a la Asamblea de Madrid.

Preguntado sobre si la decisión de Garrido responde a que parte de sus colaboradores más estrechos en el Ejecutivo regional, como es su caso, no entraran en las listas de Ayuso a la Asamblea de Madrid, Ruiz Escudero cree que ese factor "no tiene ninguna implicación" en su marcha y que él sigue en el PP, "trabajando muy de cerca con Díaz Ayuso", que considera que va a ser "una excelente presidenta".

Cuestionado sobre si se ha planteado irse de las filas populares, el titular de la Consejería de Sanidad ha asegurado que no lo ha hecho "en ningún momento". "Yo estoy encantado con el PP y voy a seguir todo el tiempo que sea necesario", ha apostillado.

De la marcha de Garrido, Escudero ha comentado que es una decisión personal del expresidente autonómico y que él no conocía sus planes, pues se enteró de su fichaje por los medios de comunicación cuando le vio en rueda de prensa. "Para mi fue una sorpresa, me enteré por los medios de comunicación y sinceramente era una noticia que no me esperaba", ha insistido.

No obstante, y tras incidir que las explicaciones de esa decisión corresponden al propio Garrido y a Ciudadanos, Ruiz Escudero no ha ocultado que le ha generado "decepción" por dar el paso a un partido que, si bien agradece el apoyo brindado al PP durante la legislatura autonómica, existen muchas cuestiones con las que mantiene diferencias por la formación naranja.

Además, el consejero de Sanidad ha explicado que hay muchas formas de colaborar en el PP, ya que pueden ser en listas, en el gobierno o dentro de la propia formación. En su caso, colabora con el programa y la campaña del PP en la Comunidad de Madrid y que si Díaz Ayuso decide contar con él de nuevo para el Ejecutivo autonómico, él estará encantado.

No obstante, eso es un tema posterior porque lo principal para él es que el PP gane los próximos comicios generales, autonómicos y municipales para que tanto Moncloa, como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital estén dirigidos por los candidatos populares.