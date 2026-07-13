Sanz acusa al PSOE de "sobreactuar" por el caso del alcalde de Móstoles y recuerda que hay "126 imputados" socialistas

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha acusado este lunes a los socialistas de "sobreactuar" con el caso de presunto acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha recordado que el PSOE tiene "126 imputados" para los que sus dirigentes no exigen la dimisión como sí hacen con el primer edil mostoleño.

"El alcalde de Móstoles defiende su total y absoluta inocencia y a partir de ahí, en estos momentos hay un proceso en marcha que por supuesto respetamos. Él está absolutamente convencido de que va a poder demostrar su inocencia", ha manifestado Sanz en declaraciones a la prensa durante un acto en San Blas-Canillejas.

Así, la vicealcaldesa ha acusado al PSOE de llevar a cabo "una total y absoluta sobreactuación" con este caso, al tiempo que ha señalado que tendrían "alguna legitimidad" si también pidieran la dimisión de alguno de los socialistas imputados en estos momentos por los que tienen "los tribunales absolutamente colapsados".

Estas declaraciones de Sanz se producen después de que el juzgado que lleva el caso de presunto acoso sexual y laboral de Bautista a una exedil de Móstoles haya imputado al alcalde, quien tendrá que declarar a comienzos de octubre.

Entre las críticas a estos hechos destaca también la del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha pedido la dimisión del alcalde. En este sentido, Sanz ha animado a Martín a "ocuparse alguna vez de sus competencias" en vez de en estas cuestiones.