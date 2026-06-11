Sanz bromea con "pasar del papamóvil al monoplaza" en un Madrid que comenzará a reformar la Cibeles en 3 semanas

El Papa León XIV preside la misa de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV oficia la solemnidad del Corpus Christi en Madrid con una misa y posterior pro - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha descrito la capital como una ciudad que no para y que "pasa del papamóvil al monoplaza" de la Fórmula 1 sin solución de continuidad y que, además de dar a conocer la próxima semana los últimos flecos de la competición de F1, arrancará con la reforma de la fuente de Cibeles "en tres semanas", pospuesta ante la visita del Papa León XIV.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la también portavoz municipal ha descrito una fuente de Cibeles que "ha lucido especialmente bonita estos días y se ha hecho conocida en todo el mundo con la misa".

"La idea es que empiecen aproximadamente en tres semanas a partir de este momento con la instalación de andamios y con una duración prevista aproximadamente de cinco meses. Va todo como estaba previsto", ha declarado.

El Ayuntamiento ya informó de que la inversión necesaria se acerca a los 400.000 euros, financiada en gran parte por L'Oréal España. El proyecto contempla la limpieza y sellado, el abordaje de grietas, la reparación de la corrosión en los elementos metálicos o la unificación del tono de la piedra con la aplicación de una capa impermeable de protección.

Antes de eso, el Ayuntamiento participará en la presentación de los últimos flecos del Gran Premio de Fórmula 1, "una celebración que también va a ser histórica". "Tiene algunos condicionantes que la van a hacer especialmente atractiva desde el punto de vista deportivo, con esa curva monumental icónica en el circuito o la manera en que la ciudad se va a volcar de nuevo", ha destacado.