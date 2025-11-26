Sanz insiste en la "corrupción esférica" de Maroto y en que la socialista "sabrá por qué está tan nerviosa últimamente"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en la "corrupción esférica" en el entorno de la portavoz socialista, Reyes Maroto, como ayer le lanzó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno de Cibeles, para remarcar que la concejala del PSOE "sabrá por qué está tan nerviosa últimamente".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la vicealcaldesa ha afirmado que a Maroto "no le gusta que le recuerden la situación en la que está ella, su partido, el Gobierno del que ha formado parte". "Y se puso algo nerviosa ayer, ella sabrá por qué está tan nerviosa últimamente. Lo único que hizo el alcalde es recordarle esa situación de corrupción esférica por la que está absolutamente rodeada", ha trasladado.

"Su jefe de Gabinete está llamado a declarar en un tribunal, en su despacho se reunían miembros de la trama, tiene distintos mensajes con (Víctor) Aldama que no recordaba pero luego resulta que salieron varios y probablemente salgan algunas cosas más o esos viajes a Georgia donde se decía que había que dar un empujón más a la relación con Maroto", ha enumerado, tras remarcar que "aún no ha explicado".

Preguntada por cuál es el partido con el que el PP mantiene más diferencias, Sanz ha defendido que el de los 'populares' es "un proyecto propio, además avalado por la mayoría de los madrileños, con su propio camino y no le está yendo mal a Madrid con ese proyecto, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento".

No ha ocultado "que a veces se producen alianzas extrañas en el Ayuntamiento porque muchas veces Vox vota con la izquierda, la izquierda vota con Vox...". "Ellos sabrán, ellos tendrán que explicárselo a sus votantes y nosotros a lo nuestro, que es cumplir nuestro programa electoral, nuestro programa de Gobierno y seguir poniendo a esta ciudad en el momento especial en el que está", se ha comprometido.