Sanz sugiere a PSOE que "se ocupe de declaración de la renta de Zapatero" antes que embargar cuentas de Bertín Osborne

Archivo - Bertín Osborne asiste a la gala que organiza Provacuno y la Associacio De Ramaders De Bovi De Carn D'alcarras - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha sugerido al PSOE que "se ocupe más de la declaración de la renta de José Luis Rodríguez Zapatero" antes que pretender embargar las cuentas de Bertín Osborne por sus actuaciones costeadas por el Ayuntamiento de Madrid.

Ha sido la contestación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que el PSOE llevara al Pleno de Chamberí una proposición para que la Junta Municipal notifique a la Agencia Tributaria la actuación de Bertín Osborne en las fiestas de Nuestra Señora del Carmen y retenga la cantidad económica que percibirá por su concierto tras conocerse que el cantante aparece en la lista de morosos de Hacienda.

Según el listado publicado por la Agencia Tributaria, el cantante adeuda 835.000 euros, tras haber reducido en 30.000 la cantidad pendiente. "Igual se deberían ocupar más por ver la declaración de la renta de José Luis Rodríguez Zapatero", ha replicado Sanz, que ha acusado a la izquierda de "estar siempre buscando polémicas y señalando a determinadas personas". "No sé si está el PSOE como para pedir explicaciones con Hacienda o en general con cualquier cosa que suene a corrupción", ha lanzado.

"Nosotros no tenemos conocimiento de que eso sea así (la situación de morosidad) y además el mismo artista lo ha negado", ha apostillado la vicealcaldesa, que ha recordado que fueron los usuarios de los centros de mayores de Chamberí los que hicieron la petición para que se incluyera en la programación una actuación de Bertín Osborne.