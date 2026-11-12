El seguimiento de la huelga en el Ayuntamiento fue de un 13,9%, un "fracaso brutal" según Almeida

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una atención a medios para valorar el desarrollo de la jornada de huelga general, en la sede de CCOO, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los sindicatos hacen declaraciones justo en mitad de la - Ananda Manjón / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general en el Ayuntamiento de Madrid fue de un 13,9%, la constatación de un "pinchazo", un "petardazo", un "fracaso total", según el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Tras la toma de posesión del comisario general de Policía Municipal Javier Fernández Ruiz como nuevo jefe superior del Cuerpo en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse), Almeida ha cuestionado con ese porcentaje las palabras de los líderes sindicales Pepe Álvarez y Unai Sordo diciendo que "ha sido un éxito total y absoluto".

"En el Ayuntamiento de Madrid fue de un 13,9%, que son números extrapolables a los que ha habido en otros sectores. Incluso desde la patronal se dice que en el ámbito privado no ha superado el 5. Esto obliga a Unai Sordo y a Pepe Álvarez a reflexionar sobre su responsabilidad en la convocatoria de esta huelga y en el petardazo y en el pinchazo que han pegado", ha declarado.

"A mí me tendrán que explicar si no es una goleada, dejémoslo en términos futbolísticos, porque es una auténtica goleada por parte de los trabajadores, que dejaron claro a los sindicatos que en estos momentos no les representan", ha lanzado.

Almeida ha reiterado que UGT y CC.OO tienen que decidir si quieren ser "simples instrumentos de confrontación política y de continuidad de las políticas del PSOE por otros medios o si tienen que ser lo que deben ser en un Estado social y democrático de Derecho, organizaciones que representan los derechos de los trabajadores".

Para el regidor, el problema de UGT y CC.OO. es que "no representan a los trabajadores, representan unas determinadas siglas políticas, las del Partido Sanchista Obrero Español" porque "no representan lo que de verdad los trabajadores demandan en estos momentos de un Gobierno, que lo que ha hecho es empobrecerles brutalmente desde el año 2018". "No defienden los derechos de los trabajadores sino los privilegios de UGT y CC.OO", ha concluido.