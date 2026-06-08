Las seis líneas universitarias de EMT modificarán su servicio desde este lunes por las vacaciones de verano

Imagen de archivo de la línea G de EMT Madrid en parada de Ciudad Universitaria - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las seis líneas universitarias de Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) que cubren el servicio al Campus de Somosaguas, a Ciudad Universitaria y al Campus Politécnico de Vallecas modifican su servicio desde este lunes día 8 y hasta el próximo día 6 de septiembre con motivo de las vacaciones de verano en los centros educativos.

En el caso de las líneas A (Moncloa-Somosaguas) y H (Aluche-Somosaguas), mantendrán horarios adaptados a la temporada baja hasta el 14 de julio, así como entre el 1 y el 6 de septiembre.

En los periodos del 15 de julio al 8 de agosto y del 17 al 31 de agosto, estas dos líneas operarán con los horarios correspondientes al periodo no lectivo. Asimismo, entre el 10 y el 16 de agosto, suspenderán temporalmente el servicio.

Por su parte, la línea E (Conde de Casal-Sierra de Guadalupe) funcionará con horarios adaptados a la temporada baja hasta el 10 de julio y volverá a operar con este mismo tipo de horario entre el 1 y el 6 de septiembre. Entre el 13 de julio y el 31 de agosto, dejará de prestar servicio.

En cuanto a las líneas F (Cuatro Caminos-Ciudad Universitaria), G (Moncloa-Ciudad Universitaria) y U (Séneca-Paraninfo) mantendrán horarios adaptados a la temporada baja hasta el 14 de julio, así como entre el 1 y el 6 de septiembre. Durante el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 31 de agosto, no prestarán servicio.

Todas las líneas universitarias recuperarán sus horarios y frecuencias habituales a partir del lunes 7 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico y con el incremento progresivo de la demanda en los campus universitarios.