La Semana Santa madrileña finaliza en la Plaza Mayor al ritmo de la tamborrada: "Es emocionante"

Archivo - Varias personas participan en la Tamborrada de Resurrección, en la Plaza Mayor, a 20 de abril de 2025, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de asistentes han presenciado este Domingo de Resurrección la tradicional tamborrada en la Plaza Mayor, donde han percutido decenas de tambores de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, de Zaragoza, poniendo así el broche final a la Semana Santa en la ciudad de Madrid.

El acto, que siempre cuenta con la participación de una cofradía zaragozana, ha celebrado este año su 30º aniversario. Ha asistido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, acompañada por el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, así como representantes del Consistorio de la capital aragonesa.

La tamborrada ha sido organizada por la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, que también dispuso la procesión de la Soledad y el Cristo Yacente de este Sábado Santo, y que ha otorgado un reconocimiento a Rivera de la Cruz.

La agrupación ha partido del Monasteriode las Carboneras (Plaza Conde de Miranda), desde donde ha recorrido la calle Puñonrostro, calle San Justo, calle del Cordón, Plaza de la Villa, calle Mayor y calle Ciudad Rodrigo hasta llegar a la Plaza Mayor.

Allí, los integrantes de la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, ganadora del concurso de cofradías de Semana Santa de Zaragoza, han atronado sus tambores durante una hora. Además, se ha interpretado también una jota aragonesa.

Rivera de la Cruz ha puesto en valor el desarrollo de la edición de este año de la Semana Santa en Madrid, que ha transcurrido "sin incidentes" y que ha supuesto que "cientos de miles de personas se hayan lanzado a las calles". En este sentido, la delegada ha destacado la ocupación hotelera, que "ha superado el 70%", lo cual "no era habitual", y ha celebrado el "buen tiempo" que ha acompañado a la capital durante estos días.



"ES EMOCIONANTE"

En declaraciones a Europa Press Televisión, una de las asistentes ha destacado que se esté "recuperando" la Semana Santa y ha definido de "maravilla" la tradicional tamborrada. "Es la primera vez que lo veo, estoy disfrutando mucho y hace un día precioso", ha subrayado.

Otra mujer que ha presenciado el acto ha indicado que se ha acercado porque le habían dicho que era "uno de los eventos más importantes de Semana Santa". Ha añadido que es la primera vez que lo ve y ha recalcado que el sonido es "emocionante".

En esta línea, un madrileño que ha asistido a la tamborrada ha señalado que lo que más le ha gustado es "el ruido" de los tambores durante diez minutos. "Luego llega el sosiego y la paz. Es el contraste de la tranquilidad, el silencio y el ruido fuerte. El domingo de Resurrección, que es el acto más importante del año religiosamente hablando", ha aseverado.